Dragon Age 4: Charaktere sollen mehr Persönlichkeit haben als zuvor

In einem neuen Blogbeitrag plauderten die Entwickler von BioWare nun über "Dragon Age 4". In dem kommenden Titel sollen die Charaktere noch mehr Persönlichkeit erhalten, als in den vorherigen RPGs.

BioWare hat eine neue Blogreihe ins Leben gerufen. Damit wollen die Entwickler die Community mehr an der Arbeit kommender Titel teilhaben lassen. Der erste Beitrag ist eine Einführung und stellt einige Teammitglieder vor, enthält jedoch trotzdem einige interessante Stellen über das kommende „Dragon Age 4“. Neben technischen Details gibt es auch ein kurzes Update zu den Charakteren, mit denen es die Spieler im nächsten Teil der Dragon-Age-Reihe zu tun bekommen.

Charaktere werden sehr ernst genommen

Einen besonders interessanten Teil liefert in dem neuen Community-Update der Tech Director Maciej Kurowski. Er erklärt, dass zu Beginn des Projekts einige Prinzipien aufgestellt wurden. Dazu gehörte, dass das Team die richtigen Werkzeuge hat, die am besten zu dem Spiel passen. Er sei der festen Überzeugung, dass die Entwickler am kreativsten sein können, wenn die Reibungsverluste, denen sie bei ihrer täglichen Arbeit begegnen, minimiert werden könnten. Wenn die Tools einfach zu bedienen und verlässlich sind, könnten sie leichter kreativ sein, was das Spiel letztendlich besser machen würde.

„Wir lernen ständig dazu und treiben uns selbst an und mit jedem Spiel werden wir besser. Aber wir können uns immer weiter verbessern. Ich kann es kaum erwarten, mehr über einige der interessanten Dinge zu sprechen, die wir auf der technischen Seite für Dragon Age getan haben“, so Kurowski. „Wir nehmen die Charaktere sehr ernst und arbeiten viel daran, ihnen noch mehr Persönlichkeit zu verleihen, als sie in der Vergangenheit je hatten.“

Kurowski schreibt, dass er jetzt noch nicht viel verraten könne, dies aber noch folgen wird. Weitere Neuigkeiten zu „Dragon Age 4“ sollen BioWare zufolge noch in 2022 veröffentlicht werden. Der nächste Teil der Dragon-Age-Reihe soll die Geschichte aus dem Vorgänger „Dragon Age: Inquisiton“ weiterführen. So werden sich die Spieler mit den Auswirkungen der Taten des Elfen Solas auseinandersetzen müssen. Dem ersten Teaser zufolge könnte auch der zwergische Geschichtenerzähler Varric Tethras wieder eine Rolle in dem kommenden Titel spielen.

