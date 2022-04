Road 96: Der narrativ-abwechslungsreiche Roadtrip ist ab sofort erhältlich

Viele Routen und keine einzige Einbahnstraße: Der narrative Roadtrip "Road 96" entführt euch auf ein aufregendes Abenteuer, bei dem kein Spieldurchlauf dem anderen gleicht, ihr immer wieder neue Leute kennenlernt und in spannende Szenarien stolpert.

Erst gestern sprach DigixArt, das Entwicklerstudio hinter dem gefeierten Adventure „Road 96“ noch darüber, wie ein prozeduraler Ansatz für individuelle Spielerfahrung sorgen soll und heute teilen sich trotzdem alle Spieler die gleiche Erfahrung.

Nämlich, dass „Road 96“ nun endlich auch offiziell für die PlayStation 4 und 5 erhältlich ist. Den PlayStation-Store aufzurufen und den narrativen Roadtrip für 19,96 Euro in den Einkaufswagen zu legen, dürfte sich schließlich für jeden gleich anfühlen.

Road 96: Der Launch-Trailer präsentiert die unendliche Menge an Möglichkeiten

Doch ab hier trennen sich die Wege und jeder Spieler wird in „Road 96“ sein ganz eigenes Abenteuer erleben. Dabei ist der Story-Ansatz zunächst immer derselbe: Im Sommer 1996 wünscht ihr euch nichts lieber, als endlich die grenzenlose Freiheit auf der Zunge zu schmecken.

Was mit einer Flucht von zuhause anfängt, entwickelt sich jedoch ganz schnell in ein abgefahrenes Abenteuer, bei dem Zufall und Entscheidungen die Straße der Zukunft formen. Der Launch-Trailer des Spiels zeigt in dieser Hinsicht bereits einige der vielen Möglichkeiten.

Lasst euch von einem freundlichen Anhalter mitnehmen, nur um dann in ein Verbrechen mit hereingezogen zu werden. Flieht vor dem bösen Regime, das die Bewohner des Landes Petria unterdrückt. Oder lasst euch einfach vom Wind treiben und trefft auf andere, ebenso interessante Charaktere.

Welche Straße ihr nehmt, hängt ganz von euch ab und führt durch den bereits erwähnten prozeduralen Ansatz zu vielen verschiedenen Spielszenarien, wodurch sich ein wiederholter Roadtrip nicht nur anbietet, sondern auch wirklich lohnt.

Darüber hinaus verlocken die unendlichen Weiten von „Road 96“ mit einem stimmigen 90er-Soundtrack, einem charmanten Artstyle und Geschichten, die von Filmlegenden wie Quentin Tarantino, den Coen-Brüder und Bong Joon-ho inspiriert sind.

„Road 96“ ist seit heute für die PlayStation 4 und 5 erhältlich, euer Ticket für den abgedrehten Roadtrip kostet 19,96 Euro. Wer hingegen lieber physisch fährt, kann sich die Handelsversion bei einem Händler seiner Wahl für 34,99 Euro unter den Fahrersitz klemmen.

