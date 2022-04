The Last of Us: Pedro Pascal vergleicht Serie mit The Mandalorian

The Last of Us:

Die "The Last of Us"-Serie soll für Leute gemacht sein, die das Spiel lieben, meint zumindest der Hauptdarsteller Pedro Pascal. In einem Interview verglich er die kommende Serie nun mit "The Mandalorian".

Der Schauspieler Pedro Pascal kann sich derzeit über Arbeit nicht beklagen. Der Mime chilenischer Herkunft stellt nicht nur den namensgebenden Mandalorianer in Disneys „The Mandalorian“ dar, sondern übernimmt auch die Hauptrolle in der kommenden Serie zu „The Last of Us“. In einem Interview hat Pascal nun verraten, dass sich die beiden Serien bei der kreativen Herangehensweise sogar ähneln würden.

Von Leuten für Leute, die die Spiele lieben

„Es gibt eine sehr, sehr kreative Art und Weise, das zu ehren, was wichtig ist, und auch das zu bewahren, was für die Erfahrung des Videospiels ikonisch ist. Dabei werden aber auch Dinge [einbezogen], die man nicht unbedingt erwarten würde“, so der Schauspieler in dem Interview. „Und dann geht man in Richtungen, die man erwarten würde, aber vielleicht auch nicht… Sie machen einige wirklich clevere Dinge, mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist ähnlich wie die Art und Weise, wie Jon Favreau und Dave Filoni The Mandalorian behandeln – es ist in guten Händen, weil sie es so sehr lieben.“

Neil Druckmann, Co-Präsident von Naughty Dog, Co-Autor und ausführender Produzent der Serie, hätte zwar das Videospiel entwickelt, aber Craig Mazin, der ausführende Produzent, würde „The Last of Us“ einfach lieben. „Es ist wirklich für die Leute gemacht, die es lieben. Und es gibt eine sehr intensive Erzählung für Leute, die vielleicht weniger vertraut sind“, so Pascal weiter.

Der Schauspieler erzählte auch, dass er „The Last of Us“ nicht beenden konnte. Dies würde aber nicht daran liegen, dass er es nicht versucht hätte. „Es ist so traurig, aber ich habe einfach keinen Skill“, sagte Pascal. „Ich habe es versucht, aber es war nur eine Frage von Minuten, bis ich an meinen Neffen übergeben musste. Es erfordert wirklich eine bestimmte Art von Fähigkeit und die habe ich nicht.“

