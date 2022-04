TMNT Shredder’s Revenge: Eindrücke und neue Details im ersten Entwickler-Tagebuch

Zusammen mit Tribute arbeiten die Entwickler von Dotemu derzeit am Beat'em Up "Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge". Im ersten Entwickler-Tagebuch ermöglichen uns die beiden Studios einen Blick hinter die Kulissen.

Mit „Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“ entsteht bei Tribute und Dotemu aktuell ein geistiger Nachfolger zum legendären Beat’em Up-Klassiker „Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time“ aus dem Jahr 1991.

Versprochen werden unkomplizierte und unterhaltsame Keilereien gegen allerlei Gegner. Neben den vier Turtles Leonardo, Michelangelo, Donatello und Raphael werden auch Meister Splinter und die Reporterin April O’Neil als spielbare Charaktere zur Verfügung stehen. Kurz vor dem langen Osterwochenende bedachten uns die Verantwortlichen von Tribute und Dotemu mit einem ersten Entwickler-Tagebuch.

Dieses steht unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit und ermöglicht euch einen Blick hinter die Kulissen von „Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“.

Ein Traum der Entwickler wird wahr

Im Zuge des Videos sprechen Tribute-Mitgründer Jean-Francois Major sowie Dotemu-CEO Cyrille Imbert über die Arbeiten an dem Beat’em Up und weisen darauf hin, dass für die Entwickler mit der Realisierung von „Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“ ein Traum wahr wird. Vor wenigen Jahren wandten sich demnach sowohl Dotemu als auch Tribute mit einem eigenen Pitch für einen „Turtles in Time“-Nachfolger an Nickelodeon.

Kurzerhand entschlossen sich die beiden Studios daher, ihre Kräfte zu bündeln und gemeinsam an dem Beat’em Up zu arbeiten. Läuft alles wie geplant, dann wird „Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“ im Laufe des Jahres für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One und Nintendos Switch erscheinen.

Die Abwärtskompatibilität der PlayStation 5 beziehungsweise der Xbox Series X/S wird natürlich ebenfalls unterstützt.

