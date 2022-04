Kojima Productions: Von Sony übernommen? Kojima reagiert auf das Gerücht

Update: Hideo Kojima hat inzwischen auf das Gerücht reagiert und die angebliche Übernahme dementiert. Kojima Productions war schon immer ein unabhängiges Studio und wird es auch bleiben, so seine Aussage im folgenden Tweet:

I’m sorry for the misunderstanding, but KOJIMA PRODUCTIONS has been and will continue to be an independent studio. https://t.co/2M0n4ogRaa

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) April 15, 2022