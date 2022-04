Need for Speed 2022: Neue Berichte deuten Anime-Elemente und einen windigen Schauplatz an

Need for Speed 2022:

Bei Criterion soll sich ein neues "Need for Speed" in Entwicklung befinden. Nun sind einige weitere Informationen aufgetaucht, die unter anderem von dem Schauplatz und der Ästhetik sprechen.

Bisher hat Electronic Arts das nächste „Need for Speed“ noch nicht offiziell angekündigt. Nichtsdestotrotz tauchen nach und nach neue Informationen zu dem Rennspiel auf, das Berichten zufolge bei Criterion entsteht und in diesem Jahr veröffentlicht werden soll. Zudem sollen ausschließlich die neuesten Konsolen bedient werden.

Eine fiktionale Version der Windy City?

In dieser Woche hat der meist gut informierte Insider Jeff Grubb einige weitere Details zum kommenden „Need for Speed“ enthüllt. Da es sich einmal mehr ausschließlich um Gerüchte handelt, sollte man folgende Informationen mit einer gewissen Vorsicht genießen. So sagte Grubb in seiner GrubbSnax-Show zunächst:

„[Need for Speed] ist nicht in Miami. Es spielt nicht in Miami. Lasst uns damit anfangen … Autolog ist für den Multiplayer zurück. Ihr könnt alle Teile des Autos anpassen. Das ist zurück. Criterion möchte es wie eine reale Stadt wirken lass, auch wenn es eine fiktionale Version einer Stadt ist.“

Aber das waren noch nicht alle Worte, die der Insider zu dem Rennspiel verloren hat. Er nannte nämlich auch den Schauplatz, von dem er gehört habe.

„Es wird fotorealistisch sein, aber es wird darüber hinaus auch Anime-Elemente haben. Wenn ihr vielleicht eine Autowerbung oder sowas in der Art seht und das Fahrzeug fährt herum und Cartoonflammen fliegen herum und solch ein Zeug sowie die Funken fliegen und es sieht aus, als käme es aus einem Anime? Das ist die Art Ästhetik auf die sie abzuzielen scheinen. Und ich frage mich, ob sie das meinen, wenn sie für eine fiktionalisierte Version von Chicago machen. Sie heißt Lakeshore City.“

Dementsprechend wird man sich wohl nicht an die sonnigen Sandstrände Floridas begeben, sondern sich im windigen Mittleren Westen der USA herumtreiben und die Großen Seen hautnah erleben. Es bleibt jedoch weiterhin abzuwarten, ob sich die Informationen tatsächlich bewahrheiten. Sobald die Verantwortlichen eine offizielle Ankündigung des neuen „Need for Speed“ vornehmen, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

