Overwatch 2: Neue Heldin Sojourn im ersten Gameplay-Trailer vorgestellt

Ende des Monats werden PC-Spieler erstmals die Möglichkeit haben den kommenden Helden-Shooter „Overwatch 2“ im Rahmen einer geschlossenen Beta anzutesten. Dabei wird man auch die neue Heldin Sojourn spielen können.

Bei der Macht der Railgun!

Nun sind auch erste Trailer erschienen, die uns Sojourn bereits in Aktion zeigen. Sie wird ein offensiver Charakter sein, der eine Railgun nutzt. Des Weiteren kann sie einen Power Slide einsetzen, um schnell über das Schlachtfeld zu jagen, da ein sie ein gezielter Sprung auch hoch in die Lüfte schleudern wird. Doch auch die Railgun hat so einige Tricks im Ärmel.

Das Primärfeuer umfasst schnelle Projektile, die bei einem Treffer Energie für das Sekundärfeuer sammeln. Dadurch kann man auch einen besonders starken Schuss abfeuern. Vor allem wird die Präzision des Spielers belohnt. Je genauer man schießt, desto mächtiger wird Sojourn letztendlich sein. Außerdem kann man mit dem „Disruptor Shot“ auch eine AoE-Attacke ausführen, die Gegner gefangen hält und ihnen die Lebensenergie entzieht. Zudem kann die Attacke die Effektivität der Railgun steigern.

Abschließend wird ihre Ultimate „Overclock“ ebenfalls die Railgun fördern. Sie wird nämlich für kurze Zeit automatisch die Energie der Railgun aufladen und ihre Schüsse durchdringend machen. Um bereits einen Eindruck von Sojourn und ihrer Hintergrundgeschichte zu erhalten, sollte man sich die beiden neuen Trailer in Ruhe anschauen.

