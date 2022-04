PlayStation VR2: Längere Lebensspanne dank Eye-Tracking

Brendan Walker, der beim „Moss: Book 2“-Entwickler Polyarc eine leitende Position hat, widmete sich in einem kürzlich mit dem PLAY-Magazin geführten Interview den technischen Vorteilen des kommenden Virtual Reality-Headsets PlayStation VR2. Dabei hob er vor allem die Eye-Tracking-Funktion hervor, die dabei behilflich sein soll, die Leistung der ansteuernden Konsole effizienter zu nutzen.

Die Eye-Tracking-Software von PSVR 2 führt laut Walker sogar dazu, dass Sonys neues Virtual-Reality-Headset eine längere Lebensdauer haben wird und es Entwicklern leichter fällt, Spiele zu entwickeln.

Sekundäre Bildbereiche müssen nicht alle Details zeigen

Die Eye-Tracking-Technologie ermöglicht ein deutlich effizienteres Foveated Rendering, bei dem nur Bildschirmausschnitte, die im Fokus des Betrachters liegen, in der bestmöglichen Auflösung und Grafikqualität dargestellt werden. Die restlichen Bereiche können zum Beispiel etwas verschwommen dargestellt werden, da die Nutzer diese Bereiche ohnehin nicht anders wahrnehmen.

könne das Eye-Tracking, das die Bereiche bestimmt, auf die der Nutzer schaut, „die Leistung verbessern und die Wiedergabetreue erhöhen.“ Er erklärte weiter, dass Entwickler von VR-Titeln, die diese Funktion nicht nutzen, „eine Menge Rendering-Pferdestärken verschwenden und Details dort platzieren, wo eigentlich nicht so viele sein müssten.“

Der Entwickler betonte, dass es nur ein „schmales Fenster“ gibt, auf das sich das menschliche Auge konzentrieren kann. Doch ohne Eye-Tracking sind die Entwickler gezwungen, den gesamten Bildschirm vollständig zu rendern, wobei Ressourcen für Bereiche verwendet werden, auf die der Benutzer nicht schaut.

Er fuhr mit der Beschreibung fort, wie die neue Technologie sicherstellen kann, dass PSVR 2 einen gesunden Lebenszyklus genießen wird: „Es war klug von Sony, sich auf diese Konsole zu stützen, weil man diese Hardware hat, die hoffentlich eine Weile in Betrieb sein wird. Und um so viel Lebenszeit wie möglich aus ihr herauszuholen, muss man in der Lage sein, sie zu optimieren, wo man kann.“

PlayStation VR2 befindet sich derzeit bei Sony in der Entwicklung. Unklar ist jedoch weiterhin, wann mit dem Launch gerechnet werden kann. Nachdem vor einigen Monaten noch gemutmaßt wurde, dass die Hardware vor dem diesjährigen Weihnachtsgeschäft die Läden erobern wird, festigt sich die Annahme, dass der Launch erst für das kommende Jahr geplant ist.

