Blizzard: NFT-Einführung geplant? Umfrage gestartet

NFTs sollen das nächste große Ding der Videospielbranche werden. Das ist zumindest der Wunsch vieler Publisher, die ihre Bits und Bytes über ein neuartiges Rechtesystem limitieren und kontrolliert handelbar machen möchten.

Denn ein NFT bzw. Non-Fungible Token ist ein „kryptografisch eindeutiges, unteilbares, unersetzbares und überprüfbares Token, das einen bestimmten Gegenstand“ in einer Blockchain repräsentiert, schreibt Wikipedia zu diesem Thema.

Ubisoft gehört zu den ersten Publishern, die sich für NFTs aussprachen und damit begannen, ihre Pläne umzusetzen. Andere Unternehmen zogen mit ähnlichen Ankündigungen nach. Und auch Activision Blizzard scheint mit dem Crypto-Gaming zu liebäugeln.

Blizzard schaltet Umfrage

Gamerant berichtet von einer Umfrage, die von Blizzard geschaltet wurde. In einem Teil der Umfrage wurden die Teilnehmer mit der Frage konfrontiert, wie interessiert sie wären, wenn Play-to-Earn-Kryptowährungsspiele und NFTs in Activision Blizzard-Produkte eingeführt werden. Gleiches gilt für konventionellere Features wie Cross-Play, VR und Abonnement-Services.

Das könnte durchaus als Vorbereitung darauf angesehen werden, NFT mit in die Zukunftspläne einzubeziehen. Offiziell stieg Activision Blizzard bislang nicht in den NFT-Markt ein, was sich mit der angestrebten Übernahme ändern könnte. Microsoft möchte nahezu 70 Milliarden Doller in den Publisher investieren, stößt dabei aber. Analysten zufolge sei der Deal einer der „Bausteine für das Metaverse“,

Der jährliche State of the Game Industry Report der Game Developers Conference, in dem über 2.700 Spieleentwickler zu ihrer Arbeit befragt wurden, legt zumindest nahe, dass die Mehrheit der Entwickler kein Interesse an NFTs hat.

Eine der Fragen in der Umfrage, die im Januar veröffentlicht wurde, lautete: „Wie groß ist das Interesse deines Studios an nicht-fungiblen Token (NFTs)?“ 70 Prozent der Befragten antworteten mit „nicht interessiert“, 21 Prozent mit „etwas interessiert“ und 7 Prozent mit „sehr interessiert“. Nur 1 Prozent der Teilnehmer antworteten, dass sie bereits an der Entwicklung solcher Token arbeiten.

Auch bei Blizzard scheint es Ablehnung zu geben. Jorge Murillo, einer der Senior Designer des Unternehmens, tweetete im Januar: „… als Entwickler im @PlayOverwatch-Team bin ich strikt gegen NFTs und werde dafür kämpfen, dass sie nicht in unser Spiel integriert werden.“

