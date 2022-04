Battlefield 2042: Patch Notes zu Update 4.0 sind da – Voice-Chat und mehr

Sage und schreibe 400 Verbesserungen und Bugfixes sind im neuen „Battlefield 2042“-Update enthalten. Welche Änderungen im Detail vorgenommen werden, enthüllte am heutigen Ostermontag Electronic Arts.

Endlich mit Teammates kommunizieren

Die wichtigste Neuerung ist zweifellos der Voice-Chat. Dank der hinzukommenden VoIP-Funktionalität können die Spieler endlich mit ihren Squad-Mitgliedern kommunizieren. Dabei könnt ihr zwischen zwei Kanälen (Party und Squad) auswählen. Um die Einstellungen zu ändern, muss im Menü „Optionen“ → „Sound/Sprache“ → „Chat im Spiel“ ausgewählt werden.

Abgesehen von dieser Funktion stehen zahlreiche Balance-Anpassungen auf dem Plan. Davon sind unter anderem die Spezialisten betroffen: Rao und Paik erhalten aktualisierte Eigenschaften und die Fähigkeit „Smart-Sprengladungen“ von Sundance wird verbessert. Dadurch werden ihre Anti-Panzer-Granaten effektiver. Des Weiteren nahm sich das Entwicklerteam den Fahrzeugen an.

Eine weitere neue Funktion: Mit dem letzten Update hat EA DICE das Scoreboard überarbeitet. Sobald ihr Update 4.0 installiert habt, wird die aktualisierte Benutzeroberfläche des Boards auch am Rundenende angezeigt.

Bei den Waffen gibt es ebenfalls Änderungen. Ab sofort sollen sich die Aufsätze stärker voneinander abheben, da viele von ihnen sich bisher zu sehr ähnelten. EA möchte die Spieler dazu aufrufen, mehr Waffenaufsätze auszuprobieren.

Weitere allgemeine Verbesserungen in der Übersicht:

Mehrere Verbesserungen an Kill-Assists.

Schadens-Assists werden ab einer niedrigeren Schadensschwelle ausgelöst, was die Konsistenz und Klarheit verbessert.

EMP-Granaten lösen jetzt zuverlässiger Assists aus.

Assists können nun ausgelöst werden, wenn ein Teamkollege einen Feind tötet und einer von ihnen von Rauch bedeckt war, den ihr eingesetzt habt.

Es wurde behoben, dass EMP-Effekte auf dem Bildschirm bestehen bleiben.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den das Ausrüsten eines Waffenaufsatzes über das Menü zum Aufdecken von Gegenständen in einigen Szenarien die vollständige Anpassung dieser Waffe auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt hat.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die gespeicherten Anpassungen des Spielers nach dem Beitritt zu einem Server manchmal auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt wurden

Vereinfachte Tastenkombinationen für Chat und VoIP.

Waffenwechsel für Gunner kann nun korrekt in die Tastenbelegung eingebunden werden.

Flugzeug- und Hubschrauber-Empfindlichkeitseinstellungen zum Optionsmenü hinzugefügt.

Auch am Matchmaking haben die Entwickler gefeilt. So sind ab morgen entsprechende Informationen in der Player-Card-Bildschirm zu sehen. Zudem wird ein Fehler beseitigt, bei dem der Spieler in eine Schleife geraten, die sie letztendlich zurück in die Lobby geschickt hat. Selbiges gilt für den „Freund entfernen“-Aufruf, wenn eine Party vor dem Beitritt aufgelöst wurde.

Die weiteren Verbesserungen beziehen sich auf folgende Bereiche:

„Battlefield Portal“

Sound

Modi

KI-Soldaten

Spielfiguren allgemein

Animationen

HUD

Die ausführlichen Patch Notes findet ihr im offiziellen Artikel von Electronic Arts. EA DICE hat somit alle Bereiche des Spiels gründlich überarbeitet und verbessert. Der ein oder andere wird dem Online-Shooter dadurch vielleicht noch mal eine Chance geben. Bis neuer Content dazustößt, muss sich die Community allerdings noch ein wenig gedulden: Erst im Juni soll Season One an den Start gehen, die mindestens eine neue Karte und vieles mehr einführen könnte.

