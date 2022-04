Bungie: Gibt es ein Easter Egg zum nächsten Spiel in Destiny 2?

Hat Bungie bereits einen Hinweis zu ihrem nächsten Spiel in "Destiny 2" versteckt? Der Game Director Christopher Barrett heizt auf Twitter derzeit die Gerüchte an.

Nach eigenen Angaben soll das Entwicklerstudio Bungie bereits seit Jahren an mehreren neuen Projekten arbeiten. Den neuesten Stellenausschreibungen zufolge könnte Bungie derzeit an mindestens vier Konzepten werkeln. Um was es sich dabei handelt, daraus wird derzeit noch ein großes Geheimnis gemacht. Jedoch könnte sich bereits ein Easter Egg zum nächsten Spiel des Studios aus Seattle in „Destiny“ oder „Destiny 2“ befinden.

Game Director eröffnet die Jagd auf Easter Eggs

Das Gerücht zu einem möglichen Easter Egg wurde dabei ausgerechnet von Bungie selbst gestreut. Am vergangenen Osterwochenende hatte der Game Director von „Destiny 2“, Christopher Barrett, auf einen Beitrag zu den Lieblings-Easter-Eggs in Videospielen geantwortet. Barrett postete dazu einen Screenshot aus dem 2099 veröffentlichten „Halo 3: ODST“. In dem Spiel ließ sich ein Poster mit der Aufschrift „Destiny Awaits“ finden. Darunter waren die Erde und ein kleiner Trabant zu sehen, der sich in „Destiny“ als der Reisende herausstellte. Christopher Barrett wirkte damals bei „Halo 3: ODST“ als Artist mit.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Auf Twitter wurde Barrett von einem Fan gefragt, ob Bungie auch ein Easter Egg zu der neuen IP in „Destiny“ hinterlassen hat. Der Nutzer schrieb dazu, dass er enttäuscht wäre, wenn dem nicht so wäre. Barrett antwortete darauf mit einem trockenen „Ja“, bevor er erneut mit einem „Vielleicht“ und einem Mond-Emoji antwortete.

Natürlich haben diese Antworten gleich zu Spekulationen aus der Community geführt. So glauben einige, dass es sich bei dem Mond-Emoji um einen Hinweis handeln könnte. Der Erd-Trabant ist sowohl in „Destiny“ als auch in „Destiny 2“ als Zielort vorhanden. Andere Spieler glauben, dass das Easter Egg wohl eher etwas mit „Matter“ zu tun haben könnte. Das Studio hat sich nun bereits mehrere Male die Rechte an dem Markennamen gesichert.

Weitere Meldungen zu Bungie:

Doch es gibt ein großes Problem an der Suche nach dem möglichen Geheimnis: Bei dem Easter Egg in „Halo 3: ODST“ wusste lange Zeit niemand, dass es sich um ein Easter Egg handelte. Die Spieler wussten erst was es damit auf sich hat, nachdem Bungie Informationen zu „Destiny“ veröffentlicht hatte. Das Easter Egg könnte sich bereits lange Zeit genau vor der Nase der Spieler befunden haben, ohne dass diese wussten, um was es sich dabei handelt.

Quelle: VG247, Destiny 2 Reddit, Raidsecrets Reddit

Weitere Meldungen zu Bungie.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren