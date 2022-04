Elden Ring: Update 1.04 für PS4 und PS5 zum Download – Changelog

Für "Elden Ring" wurde das Update 1.04 veröffentlicht. Was sich damit ändert, verrät der offizielle Changelog. Viele der Überarbeitungen betreffen das Balancing.

From Software hat für „Elden Ring“ das Update 1.04 veröffentlicht. Welche Änderungen damit einhergehen, verrät der Changelog, der recht umfangreich ausfiel. Das Update wurde für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC freigeschaltet.

Neben der Option, die automatische Drehfunktion der Kamera ein- oder auszuschalten, fügt das „Elden Ring“-Update neue Ereignisphasen für „Patches“ hinzu. Hinzukommen verschiedenen Änderungen an der Balance. Bei Kolossalschwertern und -waffen wurde die Angriffsgeschwindigkeit erhöht und die Erholungszeit verringert. Beim Schaden von zweihändigen Angriffen mit diesen Waffen kam es ebenfalls zu einer Erhöhung. Für Sprungangriffe gilt das allerdings nicht.

Die Skalierung des Aufbaus von Statuseffekten bei der Verwendung von Zaubern und Beschwörungen mit dem Albinaurischen Stab oder dem Siegel der Drachenkommunion wurde verringert. Und der Großschild-Talisman hat fortan eine geringere Wirkung auf Waffen mit hoher Blockrate.

Auch verschiedenen Bugs ging es an den Kragen. So wurde ein Fehler behoben, bei dem der Schaden von „Inescapable Frenzy“ von der Waffe der rechten Hand beeinflusst wurde. Ebenfalls wurde ein Problem behoben, bei dem die Animation bei Blutverlust und Erfrierungen größer als ursprünglich geplant ausfiel.

Es musste ein Fehler weichen, der verhinderte, dass ein Dialog angezeigt wurde, wenn bei einigen Gegenständen „Verlassen“ ausgeführt wurde.

Und es wurde ein Bug behoben, durch den nicht autorisierte Gegenstände an andere Spieler weitergegeben werden konnten.

Zahlreiche weitere Bugs und Änderungen sind im offiziellen Changelog zum Update 1.04 von „Elden Ring“ aufgeführt, den wir nachfolgend verlinkt haben.

Bandai Namco und From Software weisen darauf hin: Die Versionsnummer dieses Updates, die in der unteren rechten Ecke des Titelbildschirms angezeigt wird, lautet wie folgt: App-Ver. 1.04 – Regulation Ver. 1.04.1. Zudem muss das Update beim Online-Spiel aktiv sein.

„Elden Ring“ wurde Ende Februar 2022 für PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One und PC veröffentlicht. Unsern Test zum neuen Blockbuster von From Software könnt ihr euch hier durchlesen. Die Guides zu „Elden Ring“ findet ihr wiederum in unserer Tipps-Übersicht.

