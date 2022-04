Housemarque: Spiele sollten zugänglich, aber nicht zu einfach sein, meinen die Returnal-Macher

Im Rahmen des aktuellen „PS I Love You XOXO“-Podcasts hatte Journalist Greg Miller die Möglichkeit, ein paar Worte mit Harry Krueger, dem verantwortlichen Director hinter dem PlayStation 5-Exklusiv-Hit „Returnal, zu wechseln.

Dabei drehte sich das Gespräch unter anderem um den durchaus knackigen Schwierigkeitsgrad des Roguelite-Abenteuers. Wie Krueger verriet, spielt der Schwierigkeitsgrad der Spiele bei den internen Planungen stets eine wichtige Rolle. Sicherlich könnten die Titel aus dem Hause Housemarque einfacher ausfallen, wie Krueger einräumt. Gleichzeitig gehe es jedoch darum, den goldenen Mittelweg zu finden und den Spielern alle wichtigen Spielmechaniken beziehungsweise Eigenheiten der Steuerung zu vermitteln.

Zu einfache Spiele könnten an Reiz verlieren

Zu leicht werden die Spiele von Housemarque allerdings auch zukünftig nicht ausfallen, wie Krueger ergänzte. Andernfalls laufen die Entwickler nämlich Gefahr, dass ihre Spiele an Reiz verlieren. Anhand von „Returnal“ als Beispiel führte er aus: „Ich denke, in vielerlei Hinsicht sind die Geschichte und das Gameplay in Returnal sehr untrennbar miteinander verbunden. [Zum Beispiel], die Figur, Celine, sie spricht immer wieder über das Sterben und dass dies unüberwindbare Chancen sind, sodass sie nicht weiter machen kann. Und es gibt diesen Abstieg in den Wahnsinn, der nur aufgrund der Herausforderungen existiert, mit denen sie sich konfrontiert sieht.“

Krueger führte aus: „Und ihre Herausforderungen sind in vielerlei Hinsicht auch die Herausforderungen der Spieler. Das Spiel sagt euch, dass dies wirklich herausfordernd ist und dass ihr diese Hindernisse überwindet. Aber ihr hättet diese Reibung nicht erleben müssen. Das ist also immer eine Linie, die man gehen muss. Aber es ist etwas, das wir stets im Hinterkopf behalten werden.“

Woran die Entwickler von Housemarque aktuell arbeiten, ist noch unklar. Fest steht bisher nur, dass sich die Fans des finnischen Studios auf eine ganz neue Marke freuen dürfen, die sich derzeit bei den „Returnal“-Machern in Entwicklung befindet.

