Project Golden Nekker: Gwent-Titel auch für die Konsolen? CD Projekt sorgt für Klarheit

Mit "Project Golden Nekker" kündigten die Verantwortlichen von CD Projekt Anfang des Jahres ein neues "Gwent"-Spin-off an. Doch wie stehen eigentlich die Chancen, dass auch die Konsolen mit dem Titel versorgt werden? Das Studio sorgte auf Nachfrage für Klarheit.

Wie das polnische Studio CD Projekt im Februar bekannt gab, befindet sich unter den Titeln, an denen intern zur Zeit gearbeitet wird, auch ein neues Spin-off des beliebten Kartenspiels „Gwent“.

Abgesehen von der Tatsache, dass dieses zur Zeit unter dem Arbeitstitel „Project Golden Nekker“ für den PC sowie die Mobile-Plattformen entsteht und spielerisch einen anderen Pfad einschlagen wird als „Thronebraker: The Witcher Tales“, wurden bisher jedoch keine konkreten Details genannt.

Daher stand bisher auch noch die Frage im Raum, ob die Konsolen ebenfalls mit „Project Golden Nekker“ versorgt werden sollen. Dahingehend sorgten die Entwickler von CD Projekt auf Nachfrage für Klarheit und wiesen darauf hin, dass keine Konsolen-Umsetzungen geplant sind.

Fokus liegt auf dem PC, iOS und Android

Eine Entscheidung, die laut Game-Director Vladimir Tortsov auf den Entwicklungsaufwand zurückzuführen ist, der mit der Realisierung von Live-Service-Projekten auf den Konsolen verbunden sei. „Die Konsolen haben wir aus einem bestimmten Grund außen vor gelassen“, so Tortsov. „Es gibt etwas Gutes an ihnen, sonst wäre es [Gwent: The Witcher Card Game] gar nicht erst auf den Konsolen veröffentlicht worden. Aber für Live-Service-Spiele mit häufigen Updates war es eine wirklich harte Erfahrung.“

Wann mit weiteren Details zu „Project Golden Nekker“ oder gar dem Release zu rechnen ist, verriet CD Projekt nicht. Da die verschiedenen „The Witcher“-Spiele beziehungsweise die dazugehörigen Spin-offs in der Vergangenheit stets im Mai oder Oktober erschienen, wird davon ausgegangen, dass „Project Golden Nekker“ im Oktober 2022 das Licht der Welt erblickt.

Ein Release im Mai dürfte aufgrund der Tatsache, dass bisher weder Informationen noch Eindrücke zum Spin-off veröffentlicht wurden, wohl zu früh kommen.

