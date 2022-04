Sony: From Software mal wieder als Übernahmekandidat im Gespräch

Sony möchte weiterhin in externe Studios investieren oder diese komplett übernehmen. Nachdem sich die Spekulationen rund um Kojima Productions nach einem Tweet des Studiooberhauptes zunächst in Luft auflösten, wurde einmal mehr der „Elden Ring“-Entwickler From Software ins Gespräch gebracht.

Dr. Serkan Toto, CEO und Analyst von Kantan Games, widmete sich dem Entwickler in einem etwas längeren Twitter-Thread, in dem er zunächst darauf verwies, dass es eines seiner persönlichen Lieblingsstudio sei.

Den Twitter-Thread begann er mit den Worten: „Eines meiner Lieblingsstudios, das in Tokio ansässige From Software, ist derzeit Gerüchten zufolge ein M&A-Kandidat für Sony.“

1) One of my favorite studios, Tokyo-based FromSoftware, is currently rumored to be an M&A candidate for Sony.

Here is a quick run-down of its weird background feat. pigs, right-wing newspapers, Toyota and the metaverse.

And their early valuation… unspeakable.

Buckle up😮

— Dr. Serkan Toto / Kantan Games Inc. (@serkantoto) April 18, 2022