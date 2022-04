Star Wars: Amy Hennig arbeitet mit Skydance New Media an einem Action-Adventure

Auf der offiziellen „Star Wars“-Website verkündeten Lucasfilm Games und Skydance New Media heute, dass beide Unternehmen an einem neuen Action-Adventure-Spiel in der weit, weit entfernten Galaxis arbeiten. Geleitet wird das Entwicklerstudio von Amy Hennig, die als Autorin bisher unter anderem an bekannten Spiele-Franchises wie „Legacy of Kain“, „Jak & Daxter“ sowie der PlayStation-Exklusivmarke „Uncharted“ mitwirkte.

Amy Hennig kriegt neue Star Wars-Gelegenheit

Für Hennig ist es eine neue Gelegenheit, an einem „Star Wars“-Videospiel zu arbeiten. Während ihrer Zeit beim mittlerweile geschlossenen Electronic Arts-Studio Visceral Games werkelte sie schon einmal an einem Game basierend auf dem weltweit populären Multimedia-Franchise. Für die Präsidentin von Skydance New Media scheint nun ein Traum in Erfüllung zu gehen, denn als Kind „Krieg der Sterne“ 1977 im Kino zu sehen, habe damals ihr „kreatives Leben und meine Zukunft unauslöschlich geprägt“

Auch Lucasfilm Games zeigt sich begeistert von der erneuten Kooperation mit Hennig. Douglas Reilly, Vice President der Firma, führt aus, das Entwicklerteam habe „das Talent und den Ehrgeiz, ein einzigartiges Star Wars-Abenteuer zu erschaffen. […] Ihre Vision, erzählerische und fesselnde interaktive Unterhaltung zu schaffen“ mache die Zusammenarbeit sehr aufregend. Mehr Details zum Projekt sollen später enthüllt werden.

Über das kommende „Star Wars“-Game ist gegenwärtig noch nicht allzu viel bekannt. Sicher ist, dass es sich um ein von seiner Geschichte getriebenes Action-Adventure handeln wird. Die Handlung des Titels, bei der es sich um eine Original-Story handelt, wurde eigens für das kommende Spiel geschrieben. Welche Charaktere im Mittelpunkt stehen und wie sich die Geschichte in die umfangreiche Timeline der Sternen-Saga einfügen wird, ist noch unbekannt.

Skydance New Media wurde 2019 gegründet und vereint diverse Videospiel-Veteranen, die nun gemeinsam an neuen Projekten arbeiten wollen. Vor der Bekanntgabe der Entwicklung eines „Star Wars“-Spiels verkündete das Unternehmen letztes Jahr bereits eine Kooperation mit Marvel Entertainment, um ein Game basierend auf den Figuren der reichhaltigen Geschichte des weltberühmten Comicverlags zu erschaffen.

Noch ist unklar, wann und für welche Systeme das „Star Wars“-Spiel von Skydance New Media erscheinen wird.

