Steelrising: 5 Minuten Gameplay aus dem kürzlich verschobenen Action-RPG

Auf dem PlayStation-Channel kann jetzt neues Gameplay zu "Steelrising" angeschaut werden. Das Video haben wir für euch am Ende des Artikels eingebunden.

In "Steelrising" erlebt ihr die Französische Revolution auf andere Art.

Letzten Mittwoch musste das Action-Rollenspiel „Steelrising“ um drei Monate nach hinten verschoben werden. Somit erfolgt der Release erst im September statt im Juni. Quasi als Entschädigung steht jetzt ein fünfminütiges Gameplay-Video bereit, das euch einen aktuellen Eindruck verschafft.

Die Handlung ist im Jahr 1789 in Paris angesiedelt. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich die französische Hauptstadt im Bann des Terrors. Ludwig XVI und seine erbarmungslose Armee haben die Revolution verhindert. Deshalb lautet die Aufgabe der mechanischen Protagonistin, es mit den Robotern des Königs aufzunehmen. Dadurch soll der Lauf der Geschichte geändert werden. Es handelt sich hierbei also um eine alternative Version der französischen Revolution.

Spielerisch soll das Abenteuer deutlich actionlastiger ausfallen, als es bei vergangenen Projekten wie „Greedfall“ der Fall war. Das Gameplay-Video, in dem gleich mehrere Kämpfe zu sehen sind, unterstreicht diesen Ansatz. Vom Kampfsystem her erinnert der Titel stark an die Soulslike-Ableger.

Durchwachsene Rückmeldungen

Das Feedback in den Kommentaren fällt eher bescheiden aus. Für Manche fühlt sich das Gesehene eher wie eine Alpha-Version an. Ein paar Zuschauer weisen jedoch auf die kürzliche Verschiebung hin. Jemand anderes merkt zudem an, dass sich Spiders (das zuständige Entwicklerstudio) nunmal nicht auf Triple-A-Niveau befindet.

Weitere Meldungen zu „Steelrising“:

Macht euch jetzt selbst ein Bild von den Spielmechaniken. Was haltet ihr vom „Steelrising“-Gameplay? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Weitere Meldungen zu Steelrising.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren