TMNT The Cowabunga Collection: Inhalte der Collector’s Edition vorgestellt

TMNT The Cowabunga Collection:

In diesem Jahr wird die "Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection" genannte Retro-Sammlung für die Konsolen und den PC veröffentlicht. Wie bestätigt wurde, dürfen sich interessierte Käufer über eine Collector's Edition mit exklusiven Inhalten freuen.

Die "Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection" erscheint 2022.

Im vergangenen Monat wurde mit der „Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection“ eine neue Retro-Sammlung für die Konsolen und den PC angekündigt.

Die Sammlung entsteht bei den Retro-Experten von Digital Eclipse und wird insgesamt 13 beliebte Videospiel-Klassiker rund um die wehrhaften Ninja-Schildkröten umfassen. Wie bekannt gegeben wurde, wird pünktlich zum Release der „Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection“ neben einer Standard-Ausgabe auch eine Collector’s Edition zur Verfügung stehen, die mit diversen exklusiven Extras bestückt wurde.

Zu den Inhalten, die in der Collector’s Edition geboten werden, gehören ein Stoffposter mit Kevin Eastmans Adaption von „TMNT: Turtles in Time“, ein mehrschichtiges Acryldiorama, ein Emaille-Pin-Set mit fünf klassischen Designs, ein 12-teiliges Sammelkarten-Set basierend auf „TMNT: Tournament Fighters“ sowie ein 180 Seiten umfassendes Artbook, in dem jeder der enthaltenen Klassiker ein eigenes Kapitel spendiert bekam.

Die „Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection“ erscheint im Laufe des Jahres unter anderem für die PlayStation-Systeme und wird die folgenden Klassiker umfassen.

Diese Klassiker sind enthalten

Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (Sega Megadrive)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Sega Megadrive)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan (GameBoy)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back From The Sewers (GameBoy)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (GameBoy)

