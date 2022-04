Call of Duty Vanguard & Warzone: Das Snoop Dogg-Bundle ist da

Call of Duty Vanguard & Warzone:

Das angekündigte Snoop Dogg-Bundle für "Call of Duty" steht jetzt zum Kauf bereit. Das Vorstellungsvideo und alle Infos dazu gibt's in diesem Artikel.

Pünktlich zum internationalen Kiffertag ist Snoop Dogg in „Vanguard“ und „Warzone“ verfügbar. Damit zieht der Rapper jetzt als Operator über die Schlachtfelder des Zweiten Weltkriegs.

Drop it in like it’s hot

Das Rapper-Bundle kostet die Spieler 2400 COD-Punkte, was umgerechnet 19,99 Euro sind. Neben Snoop selbst sind Waffentarnungen, ein Emblem und ein Talisman enthalten – alle wenig überraschend im Marihuana-Look. Auch Leuchtmunition, die an das grüne Gras angelehnt wurde, ist enthalten. Ein Finishing-Move darf natürlich nicht fehlen: Snoop kann den „Vollstreckerizzle“ ausführen.

Zwei Inhalte des Tracer-Pakets sind ausschließlich in „Call of Duty: Vanguard“ enthalten: Zuerst haben wir das MVP-Highlight „Zieh dir das rein“, wo er seinen Gegner an einem Blunt ziehen lässt. Das Zweite ist das Highlight-Intro „Taktischer Zug“. Hier gibt Snoop ein paar Schüsse ab und nimmt anschließend einen Zug von einem riesigen Joint. Außerdem besitzt der Rapper ganze 20 Level, über die ihr weitere Gegenstände freischalten könnt.

Es ist nicht das erste Mal, dass Snoop Dogg in „Call of Duty“ spielbar ist. Schon in „Ghosts“ aus dem Jahr 2013 befand er sich unter den Spielfiguren. Jetzt fungiert er ein weiteres Mal als Soldat.

Weitere Meldungen zu „Call of Duty“:

Gaming allgemein ist für den US-amerikanischen Künstler kein unbekanntes Territorium. Seit Anfang März gehört er dem FaZe-Clan an, die wohl bekannteste eSports-Organisation weltweit. Dort ist er nicht nur als Teammitglied, sondern auch im Vorstand tätig. Ansonsten streamt er unter dem Namen „DoggyDogg20“ hin und wieder auf Twitch.

Schaut euch jetzt das Vorstellungsvideo an:

