Call of Duty Warzone: Gewaltige Monsterknochen im Teaser-Trailer entdeckt

In der nächsten Woche startet die dritte Season in "Call of Duty: Warzone". Mit dabei sind voraussichtlich einige gewaltige Monster, wie ein neuer Teaser-Trailer ein weiteres Mal untermalt.

Bereits in der vergangenen Woche hatte Activision einen ersten Trailer zur kommenden dritten Season des Battle Royale-Shooters „Call of Duty: Warzone“ veröffentlicht und angedeutet, dass einige bekannte Monster ihren Weg nach Caldera finden werden.

Etwas Großes kommt auf euch zu

Nun haben die Verantwortlichen einen weiteren Teaser bereitgestellt, der noch einmal auf die gigantischen Monster hindeutet. Bei einem Überflug von Caldera wurden gewaltige Knochen entdeckt, die darauf schließen lassen, dass ein Monster auf der Insel gestorben ist. Allerdings kann man auch recht schnell hören, dass sich auch ein lebendiges Monster in der Nähe befindet.

Eine offizielle Enthüllung der geplanten Monster steht zwar noch aus, aber bisherige Hinweise lassen darauf schließen, dass Godzilla und King Kong den Weg nach Caldera finden werden. Somit könnte der massive Kampf, der auch den Weg in die Kinos gefunden hatte, bald auch in Videospielform umgesetzt werden.

Die neue Season von „Call of Duty: Warzone“ und „Call of Duty: Vanguard“ beginnt am 27. April 2022. Somit wird man nur noch eine weitere Woche auf einen neuen Battle Pass, neue Spielmodi, Waffen und vieles mehr warten müssen.

Something big is coming to Caldera… pic.twitter.com/k7ix7u2alv — Call of Duty (@CallofDuty) April 19, 2022

