God of War: Vor 4 Jahren erschienen – Game Director äußert sich zum Nachfolger

Am 20. April 2018 eroberte Kratos mit seinem Sohn den Gaming-Markt. Zum vierjährigen Jubiläum wandte sich deshalb Game Director Cory Barlog an die Community. Dabei verlor er auch ein paar Worte zum Nachfolger.

Das „God of War“-Reboot feiert seinen vierten Geburtstag. In dieser Zeit stieg das nordische Action-Adventure zum meistverkauften PS4-Titel auf. Seit vergangenem Januar ist Kratos Reise durch die nordische Mythologie auch auf dem PC spielbar.

Angesichts des Jubiläums sah sich Cory Barlog dazu verpflichtet, sich mit einer kurzen Nachricht an die Fans zu richten. Der Game Director des PlayStation-Hits zeigt sich dankbar für die weitreichende Unterstützung und ist wegen der tollen Arbeit stolz auf sein Team.

Noch nicht bereit für neue Informationen

Im Laufe des Videos spricht Barlog „God of War: Ragnarök“ an – den heißersehnten Nachfolger. Der Entwickler weist an dieser Stelle auf den angestrebten Perfektionismus des Santa Monica Studios hin. Derzeit seien alle Mitarbeiter hart am arbeiten. Tatsächliche würde im Moment so viel passieren, dass er es am liebsten mit euch teilen würde. Doch dafür sei es noch nicht der richtige Zeitpunkt.

Cory Barlog verspricht aber: „Ich garantiere Ihnen, dass wir in dem Moment, in der Sekunde, in der wir etwas handfestes haben, es auch mit euch teilen werden.“

Mit der Veröffentlichung ist jedenfalls im Laufe dieses Jahres zu rechnen. Das bestätigte zuletzt die Community-Managerin von Sony Santa Monica. Vorher bezweifelte schon der namhafte Gaming-Journalist Jason Schreier eine Verschiebung auf 2023.

Weitere Meldungen zu „God of War“:

Abgesehen von „God of War: Ragnarök“ soll in diesem Jahr noch ein weiterer Knaller herauskommen. Das deutete kürzlich ein PlayStation-Animator an, der momentan bei Visual Arts tätig ist. Weil dieses Studio mit einem „The Last of Us“-Remake in Verbindung gebracht wird, könnte eine PS5-Neuauflage dahinterstecken. Möglicherweise handelt es sich jedoch um ein völlig anderes Projekt.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Weitere Meldungen zu God of War.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren