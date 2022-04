Marvel’s Avengers: Jane Foster als nächster Charakter bestätigt

Das Superhelden-Abenteuer „Marvel’s Avengers“ aus dem Hause Crystal Dynamics wird seit der Veröffentlichung im September 2020 in schwankender Regelmäßigkeit mit neuen Inhalten versorgt. Nach der anfänglichen Kritik hatten die Entwickler den Fokus zunächst auf spielerische und technische Verbesserungen gelegt.

Spürt den Donner!

Nichtsdestotrotz hatte man in all der Zeit mit Hawkeye, Black Panther und Spider-Man einige der bekanntesten Superhelden nachgereicht. Nun haben die Entwickler auch den nächsten Charakter bestätigt, der ins Spiel kommen wird.

Dabei handelt es sich um Jane Foster, die als Thor auftreten wird. Allerdings haben die Entwickler noch nicht allzu viele Details zu ihrer Videospieladaption verraten. Allerdings wird sie eine Menge mit der bereits im Spiel verfügbaren Version von Thor gemeinsam haben. Eine reine Kopie sollte man jedoch nicht erwarten, da auch Elemente geboten werden sollen, die gänzlich Jane ausmachen.

Darüber hinaus ist noch nicht bekannt, wann Jane Foster in „Marvel’s Avengers“ auftauchen wird. Es ist nur bestätigt worden, dass sie Teil des Updates 2.5 sein wird und weitere Details in Zukunft mitgeteilt werden sollen. Dementsprechend kann man nur spekulieren, dass sie für den kommenden Sommer geplant ist, da am 8.Juli „Thor: Love and Thunder“ in die Kinos kommen wird.

Sobald entsprechende Details mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Quelle: Eurogamer

