Overwatch 2: Datamining enthüllt Battle Pass und PvE-Fortschritt

Am 26. April 2022 findet die erste Closed Beta für den Heldenshooter-Nachfolger „Overwatch 2“ statt. Nicht jeder wird an diesem ersten Test teilnehmen können, erst recht nicht Konsolenspieler. Die erste Beta findet nur auf dem PC statt. Dafür wurde jetzt anscheinend schon der Launcher geleaked. Die ersten Dataminer haben sich bereits auf die Daten gestürzt und einige interessante Details veröffentlicht.

Dataminer finden neue Infos zum Spiel

Die frischesten Infos gibt es von Helba, Gründer der Webseite BlizzTrack. Über die Seite lassen sich etwa Spieleversionen, Patch Notes oder Blogposts zu den Titeln auf der Plattform Battle.net verfolgen. Zusammen mit den Nutzern seines Discords hat sich Helba nun die Daten des „Overwatch 2“-Launchers angeschaut und einige Details auf Twitter veröffentlicht.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Zuerst gibt es neue Informationen zu der möglichen Größe des Beta-Launchers. Laut Helba soll die Dateigröße nur knappe 12 Gigabyte betragen. Zudem scheint es auch einen ersten Screenshot von dem neuem Anmeldebildschirm zu geben. Dieser könnte auch bei „Overwatch 2“ recht schlicht ausfallen und scheint sich an dem ersten Teil zu orientieren.

Die nächsten Details sind schon interessanter. So wurden in den Spieldaten Einträge für einen Battle Pass gefunden. Bis auf eine Codezeile ist darüber jedoch noch nichts bekannt. Auch von Blizzard selbst gab es noch kein Wort zu einem solchen System. Mit dem Battle Pass würde sich „Overwatch 2“ weiteren Live-Service-Spielen anpassen, die in den letzten Jahren auf den Markt kamen. So besitzen etwa „Fortnite“, „Call of Duty: Warzone“, „Apex Legends“ und „Halo Infinite“ einen solchen Pass.

Weitere Meldungen zu „Overwatch 2“:

Weitere Codezeilen des Beta-Launchers scheinen sich auf den PvE-Part des Spiels zu beziehen. So gibt es etwa Einträge wie „Unlocked Heroes“, Zeilen für verschiedene „Shards“ sowie für den Fortschritt beim Level und bei den Erfahrungspunkten. Weitere Einträge gibt es für verschiedene Talente der Charaktere. Diese Shards könnten eine Art von Währung sein, könnten vielleicht aber auch zum Aufleveln von Charakteren oder Talenten genutzt werden.

Quelle: Gaming Leaks Reddit, Competitive Overwatch Reddit, GamesRadar, GamingIntel

Weitere Meldungen zu Overwatch 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren