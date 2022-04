TMNT Shredder’s Revenge: Releasezeitraum bestätigt und neues Gameplay veröffentlicht

Heute wurde nicht nur der Releasezeitraum von "Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge" bestätigt. Darüber hinaus zeigt sich das Beat'em Up in einem frisch veröffentlichten Gameplay-Video.

Aktuell arbeiten die Entwickler von Tribute und Dotemu am Beat’em Up „Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“, das sich als ein geistiger Nachfolger zum legendären Prügel-Klassiker „Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time“ aus dem Jahr 1991 versteht.

Nachdem bisher nur von einer Veröffentlichung in diesem Jahr die Rede war, grenzten die Verantwortlichen den Releasezeitraum nun etwas ein und gaben bekannt, dass „Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“ im Laufe des Sommers den Weg auf die Konsolen und den PC finden wird.

Versorgt werden neben dem PC die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und natürlich Nintendos Switch. Begleitet wurde die Bestätigung des Releasezeitraums von einem neuen Gameplay-Video, das wir euch natürlich ebenfalls nicht vorenthalten wollen.

Entwickler sprechen von einem wahrgewordenen Traum

Wie die verantwortlichen Entwickler hinter „Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“ kürzlich zu verstehen gaben, geht für sie mit den Arbeiten an dem Titel nicht weniger als ein lange gehegter Traum in Erfüllung. Um die bestmögliche Erfahrung abzuliefern, entschlossen sich Dotemu und die Entwickler von Tribute dazu, ihre Kräfte zu bündeln.

„Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“ versteht sich laut Entwicklerangaben als ein Beat’em Up der alten Schule, in dem die Spieler und Spielerinnen gegen allerlei Widersacher antreten. Neben den vier Turtles Leonardo, Michelangelo, Donatello und Raphael werden übrigens auch Meister Splinter und die Reporterin April O’Neil als spielbare Charaktere zur Verfügung stehen.

