Call of Duty Warzone: Operation Monarch-Leak enthüllt Godzilla und King Kong

Nach aufkeimenden Gerüchten, dass Godzilla ein Teil des Shooters „Call of Duty Warzone“ wird, scheint sich die Einführung des Ungetüms zu bestätigen. Laut dem in der Vergangenheit recht zuverlässigen PlayStation-Patch-Tracker PlayStation Game Size wird Godzilla wahrscheinlich am 11. Mai 2022 als Teil der „Operation Monarch“ in das Spiel integriert.

Im Internet aufgetauchte Bilder zum In-Game-Event zeigen das klassische Filmmonster schon heute. Zu sehen ist Godzilla, wie er über der Caldera-Karte von „Warzone“ thront. Gleiches gilt für King Kong, der somit ebenfalls ein Teil von „Call of Duty Warzone“ wird.

Schon im Februar berichtete der Brancheninsider Tom Henderson über Xfire, dass King Kong und Godzilla in diesem Jahr in „Warzone“ erscheinen könnten. Dabei beschrieb er zwei Konzeptgrafiken, die er gesehen hatte und auf denen die Monster präsentiert wurden. Die eine zeigte King Kong, wie er ein Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg vom Himmel fegt, die andere Godzilla, wie er einen hellblauen Strahl auf Soldaten abfeuert.

🚨 Call Of Duty MW (Warzone) Update 1.57 Added to database. 🟫 The Battle Begins May 11 😶‍🌫️ ⬛ #Warzone #CallofDuty pic.twitter.com/B0Sk7V3vRk — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) April 21, 2022

Andeutungen im Cinematic-Trailer

In der vergangenen Woche schließlich machte der zuständige Publisher Activision die dritte Season von „Call of Duty Vanguard“ und „Warzone“ offiziell. Der entsprechende Trailer deutete die Ankunft der riesigen Monster im Battle-Royale-Spiel bereits an. Im Cinematic-Trailer, den ihr euch in dieser Meldung anschauen könnt, wird vor den Auswirkungen von Nebula-Bomben gewarnt – einer Waffe, die in Saison 2 eingeführt wurde und von den Nazis eingesetzt wird.

„Aber was keiner von uns wusste, war, dass ein Sturm am Horizont aufzog“, so der Erzähler des Trailers. „Mit Nebula hatten die Nazis unwissentlich etwas wachgerüttelt, das weitaus mächtiger und furchterregender war als alles, was wir je zu begreifen hofften.“

Und falls euch langsam der Speicherplatz ausgeht: Laut PlayStation Game Size wird die Spielgröße von „Call of Duty Warzone“ mit dem Update 1.57 verringert.

