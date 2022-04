Fallen Legion: Rollenspiel-Collection bekommt einen Release-Termin

Mit "Fallen Legion: Rise to Glory" und "Fallen Legion Revenants" holt man die beiden beliebten Rollenspiele als Doppelpack auf die PlayStation 5. Jetzt enthüllte man nicht nur den Release-Termin der Collection, sondern warf noch mal einen besonderen Blick auf "Rise to Glory".

Japanische Rollenspiele sind mitunter komplexe Mysterien, auch was ihre Veröffentlichungen angeht: Denn sowohl „Fallen Legion: Rise to Glory“ als auch „Fallen Legion Revenants“ sind bereits seit einiger Zeit für verschiedene Plattformen erhältlich.

Bislang nicht beglückt von den Rollenspielen wird die PlayStation 5, wo „Rise to Glory“ und „Revenants“ in einer „Fallen Legion“-Collection als Doppelpack aufschlagen sollen. In einem neuen Trailer stellte man „Rise to Glory“ ins Rampenlicht und enthüllte endlich den Release-Termin für die Rollenspiel-Collection.

Ganz viel Rollenspiel-Action: Ein Doppelpack im Doppelpack

Wer bei den bisherigen Ausführungen schon Probleme hatte, sollte sich nun warm anziehen: Denn „Fallen Legion: Rise to Glory“ ist nicht nur Teil einer Doppelpack-Collection, sondern fasst selbst noch einmal zwei Spiele zusammen, nämlich „Fallen Legion: Flames of Rebellion“ und „Fallen Legion: Sins of an Empire“.

Die Story des Rollenspiels ist aber glücklicherweise etwas weniger verworren, auch wenn sie mit zwei Protagonisten ebenfalls ein Doppelpack für euch bereit hält: So könnt ihr wahlweise als Prinzessin Cecille den Ruhm eures Königreiches wiederherstellen oder als Legatus Laendur eine neue Nation aus dem Boden stampfen.

Doch egal, welches Schicksal ihr zuerst erleben wollt: Euch erwartet ein intensives Kampfsystem, bei dem ihr euren Gegnern mit mächtigen Combo-Attacken ordentlich einheizen könnt. Dabei führt ihr stets mehrere Soldaten in die Schlacht, von dessen Auswahl auch euer Angriffs-Arsenal abhängt.

Neben den actiongeladenen Gefechten müsst ihr außerdem eine Reihe von Entscheidungen treffen, die nicht nur eure Schlachten, sondern auch die Geschichte beeinflussen. Und auch wenn das Wiederbeleben eurer Mitstreiter durch Steuereintreibung auf den ersten Blick verlockend ist, solltet ihr mit entsprechenden Konsequenzen rechnen!

Die „Fallen Legion“-Collection bestehend aus „Fallen Legion: Rise of Glory“ und „Fallen Legion Revenants“ erscheint am 23. August 2022 für die PlayStation 5. Wer schon vorab einen Blick auf „Revenants“ werfen möchte: Seit Januar letzten Jahres ist eine Demo des Spiels für die PS4 erhältlich.

