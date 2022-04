Gearbox Entertainment: Übernimmt den Co-Entwickler von Tiny Tina’s Wonderlands

Gearbox Entertainment besitzt von nun an ein weiteres Studio. Es nennt sich Lost Boys Interactive und unterstützte Gearbox bei der Entwicklung von „Tiny Tina’s Wonderlands“. Der Loot-Shooter kam im März heraus und wusste die Spieler zu überzeugen. Abgesehen davon wirkte der Indie-Entwickler auch schon an „PUBG“ und der „Call of Duty“-Reihe mit.

Damit gesellen sich 220 Mitarbeiter zu den bestehenden 1100 Gearbox-Angestellten dazu. Bis 2024 soll die Anzahl der Mitarbeiter auf 350 steigen.

Lost Boys Interactive agiert zukünftig als unabhängige Tochtergesellschaft von Gearbox Entertainment. Mit verschiedenen Teams des „Borderlands“-Entwicklers werden sie zusammenarbeiten, um auch weitere Produktionen zu unterstützen.

Shaun Nivens, der Geschäftsführer von Lost Boys Interactive, äußerte sich zur Übernahme: „Wir haben Lost Boys mit dem Traum gegründet, an Produkten zu arbeiten, die weltweit anerkannt und geliebt werden. Wir freuen uns unglaublich darauf, uns Gearbox anzuschließen und weiterhin das zu tun, was wir am besten können – erstaunliche Spiele zu entwickeln, die andere unterhalten und inspirieren.“

Gearbox selbst wurde im Februar 2021 von der mächtigen Embracer Group für 1,3 Milliarden US-Dollar übernommen. Später erklärte CEO Randy Pitchford, dass sie durch diese Akquisition mehr kreative Risiken eingehen können.

