Way of the Hunter: Jagdsimulation mit offener Spielwelt und Kampagne angekündigt

Way of the Hunter:

THQ Nordic präsentiert die nächste Jagdsimulation: "Way of the Hunter". Dazu gibt es den Ankündigungstrailer und erste Details.

Ihr möchtet euch mal als Jäger versuchen? Dann solltet ihr die heute angekündigte Jagdsimulation „Way of the Hunter“ im Auge behalten. Hier streift ihr durch eine riesige, frei begehbare Landschaft – wahlweise in Amerika oder Europa. Beide Gebiete sollen sich über eine Fläche von stattlichen 140 km² erstrecken.

In beiden Landschaften macht ihr euch auf die Jagd nach verschiedensten Wildtierarten. Zum Beispiel Hirsche, Bären, Elche und Bergziegen. Das Fleisch eines erlegten Tieres lässt sich

Unreal Engine 4 wird eingesetzt

Die visuelle Darstellung basiert auf der Unreal Engine 4 von Epic Games. Weil es sich um eine Simulation handelt, wird ein hoher Realismus versprochen. Das werdet ihr nicht nur bei der Grafik, sondern auch bei der Waffenphysik bemerken. Zahlreiche lizenzierte Gewehre sollen enthalten sein, die sich durch eine wirklichkeitsnahe Physik auszeichnen. Wild herumballern wie in einem Shooter werdet ihr jedoch nicht. Stattdessen ist Geduld und genaues Zielen gefragt. Schleicht euch an die Tiere heran und gebt im richtigen Moment einen Schuss ab.

Wer nicht alleine jagen möchte, kann gemeinsam mit einem oder mehreren Freunden spielen. Wie viele Spieler im Koop-Modus unterstützt werden, ist gegenwärtig aber noch nicht bekannt.

Ebenfalls interessant: „Way of the Hunter“ enthält eine Story-Kampagne, zu dessen Umfang aber noch nichts bekannt ist.

Mit „theHunter: Call of the Wild“ ist bereits ein ähnliches Spiel im Handel erhältlich. Im PlayStation-Store wird die Standardversion aktuell zu einem Preis von 10,49 Euro angeboten. Darüber hinaus gibt es verschiedenste Bundles und Editions, für die der Hersteller wesentlich mehr verlangt. Ein weiteres Jagdspiel heißt „Hunting Simulator 2„, das im Juni 2020 für Konsolen und PC erschien.

„Way of the Hunter“ soll schon bald für PlayStation und weitere Systeme herauskommen.

Hier der Ankündigungstrailer:

