Deadcraft: Survival-Actionspiel lässt euch Zombies züchten

Marvelous, XSEED, Marvelous Europe und First Studio bringen in Kürze ein Survival-Actionspiel auf den Markt. Allerdings wird "Deadcraft" einen besonderen Twist haben und euch selbst Zombies züchten lassen.

Mit „Deadcraft“ befindet sich ein neues Survival-Actionspiel bei First Studio („Daemon X Machina“) in Entwicklung. Die Publisher Marvelous, XSEED und Marvelous Europe haben den Titel für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Nintendo Switch und den PC (via Steam) angekündigt, wobei die Veröffentlichung bereits am 19. Mai 2022 erfolgen soll. Eine Demoversion steht bereits auf all den genannten Plattformen zum Download bereit.

Ein Gewächshaus voller Zombies

Die Spieler werden in „Deadcraft“ in eine Welt geschickt, die von einem tödlichen Virus heimgesucht wurde. Als Halbzombie Reid werden sie um das Überleben kämpfen, wobei sie nicht nur alle möglichen Gegenstände zu Waffen umfunktionieren werden, sondern auch einige eigene Horde an Zombies aufbauen werden, die ihnen gegen andere Untote behilflich sein soll.

Darüber hinaus kann man zerstörerische Kräfte im Kampf entfesseln, die Reids Halbzombie-Seite entspringen. Außerdem sammelt und pflanzt man die Körper der Feinde, um Zombiearbeiter zu züchten. Mit Materialien kann man auch verschiedene Waffen und Werkzeuge herstellen. Jedoch wird man auch Essen und Wasser benötigen, um zu überleben. Man wird entweder anderen helfen, um Geld zu verdienen oder nimmt sich alles mit Gewalt.

„Deadcraft“ wird im Übrigen in einer digitalen Standardversion zum Preis von 24,99 Euro angeboten. Für 39,99 Euro kann man auch eine Digital Deluxe Edition kaufen, die neben dem eigentlichen Hauptspiel auch zwei Downloadinhalte beinhaltet.

