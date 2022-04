Guilty Gear Strive: „Another Story“-DLC für Season Pass-Besitzer angekündigt

Das Kampfspiel "Guilty Gear: Strive" erhält in Kürze mit "Another Story" einen weiteren DLC, der eine neue Geschichte erzählt und auch einige neue Themen behandelt. Erste Details wurden bereits mitgeteilt.

Das verantwortliche Entwicklerstudio Arc System Works hat einen weiteren Downloadinhalt für das Kampfspiel „Guilty Gear: Strive“ angekündigt. Bereits am 29. April 2022 soll „Another Story“ im Rahmen des ersten Season Passes veröffentlicht werden. Einzeln wird der DLC nicht erhältlich sein.

Eine neue Perspektive

Damit werden die Spieler einen vollen Blick hinter den Vorhang werfen können und eine andere Perspektive auf die Geschichte erhalten, wobei mehrere Charaktere ihren Auftritt haben werden, die in der ursprünglichen Haupthandlung nicht zu sehen waren. Darunter finden sich Ramlethal, May und Baiken.

„Während sich der Vorfall in Amerika, der durch Asuka R. Kreutz‘ Aufgabe ausgelöst wurde, entfaltet, begibt sich Special Brigade Commander Ramlethal Valentine in die Außenbezirke Illyrias, nachdem sie einen Notruf erhielt. Dort trifft sie auf ein Mädchen, das sie stark an Bedman erinnert, der einst mit dem universellen Willen gegen die Menschheit arbeitete“, heißt es von offizieller Seite zu der neuen Handlung.

Bei dem jungen Mädchen handelt es sich um Delilah, die aus einem langen Schlaf erwacht ist, nachdem sie aufgrund eines einzigartigen Zustands seit ihrer Geburt in einem Traum lebte. Ihr Gehirn war nicht dazu in der Lage ihren außergewöhnlichen Intellekt und ihren Fähigkeiten standzuhalten. Allerdings hat sie noch keinerlei Vernunft und soziale Fähigkeiten, während sie versucht Rache für das Leben ihres Bruders zu nehmen.

„Guilty Gear: Strive“ erschien im Juni 2021 für die PlayStation 5, die PlayStation 4 und den PC,

