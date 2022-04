No Man’s Sky: Update 3.88 behebt Absturzursache – Weitere Verbesserungen im Changelog

No Man's Sky:

Zum Abschluss der Woche wurde die Weltraum-Sandbox "No Man's Sky" mit dem Update auf die Version 3.88 versehen. Wie aus dem offiziellen Changelog hervorgeht, wird mit dem Patch unter anderem eine seltene Absturzursache behoben.

Mit der Veröffentlichung des großen „Outlaws“-Updates fanden nicht nur neue Inhalte den Weg in das Weltraum-Abenteuer „No Man’s Sky“. Gleichzeitig schlichen sich zum Leidwesen der Spieler und Spielerinnen diverse Fehler ein.

Wie die Entwickler von Hello Games zum Abschluss der Woche bekannt gaben, steht ab sofort das Update auf die Version 3.88 bereit, mit dem weitere Bugs aus der Welt geschafft werden. Darunter ein selten auftretender Fehler, der im schlimmsten Fall zu unkontrollierten Abstürzen führen konnte.

Darüber hinaus versprechen die Entwickler eine verbesserte Performance und weitere Fehlerbehebungen. Welche Optimierungen im Zuge des Updates 3.88 im Detail geboten werden, verrät euch ein Blick auf den offiziellen Changelog.

Das Update 3.88 in der Übersicht

Behebung eines Problems, das dazu führte, dass Sentinel-Technologie für Handelszwecke fälschlicherweise als illegal eingestuft wurde.

Behebung eines Problems, das dazu führen konnte, dass der Meilenstein der Befreiungsexpedition nicht mehr abgeschlossen werden konnte, wenn Spieler sich weigerten, vollständig mit dem Kapitän des ersten geretteten Frachters zu sprechen.

Durch den Boden fallen behoben, wenn man im Sitzen den Fotomodus verließ.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass das Fadenkreuz beim Skalieren des HUD falsch ausgerichtet war.

Ein Problem wurde behoben, durch das Vy’keen-Hörner flackerten.

Verbesserte Umhang-Optik.

Ein visuelles Problem bei verbrannten Felsen wurde behoben.

Ein seltener Absturz im Zusammenhang mit Staffeln wurde behoben.

Stabilitätsverbesserungen.

„No Man’s Sky“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich. Wie Hello Games kürzlich versprach, plant das Studio weitere Inhalte und Updates, mit denen die Weltraum-Sandbox in den nächsten Monaten versehen wird.

