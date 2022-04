Outriders Worldslayer: Entwickler sprechen über Spielzeit und größere Spielerfahrungen

Am gestrigen Abend hatten Square Enix und das Entwicklerstudio People Can Fly einen ersten Blick auf die „Worldslayer“-Erweiterung des Loot-Shooters „Outriders“ gewährt. Sie wird am 30. Juni 2022 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, den PC und Google Stadia erscheinen. Einen ausführlichen Vorschaubericht hatten wir bereits hier für euch bereitgehalten.

Einige weitere Fragen beantwortet

Allerdings haben die Entwickler gegenüber unseren geschätzten Kollegen von WCCFtech auch Rede und Antwort gestanden, um einige weitere offene Fragen zu beantworten. Unter anderem hat man sich zu der vermeintlichen Spielzeit geäußert, die „Worldslayer“ mit sich bringen wird:

„Wie bei der Vanilla-Version von Outriders hängt es alles davon ab, wie ihr euren Inhalt genießt. Diejenigen, die sich langsamer durch den Inhalt kämpfen, werden mehr Spaß haben, vor allem wenn sie zwei oder mehr Versuche bei einem Kampf benötigen. Im Durchschnitt rechnen wir mit vier bis zehn Stunden für die Geschichte. Dann sind da jedoch noch viele weitere Stunden, die ihr im Endgame verbringen könnt. Das Endgame hat auch einige Elemente zur Hintergrundgeschichte, falls ihr die komplette Geschichte und alles wissen möchtet.“

Im Weiteren wurden die Entwickler gefragt, ob sie Interesse an Erfahrungen mit einer größeren Spieleranzahl gehabt hätten. Vielleicht habe man sich mit Raids und weiteren Spielerfahrungen beschäftigt. Diesbezüglich wurden folgende Worte verloren:

„Die Antwort ist nein. Ich würde gerne mit größeren Teams experimentieren, aber aktuell fokussieren wir uns auf eine Spielbalance für drei Spieler und dafür muss man einige Faktoren berücksichtigen, die wir hinzufügen. Ich meine die neuen Mods, die zusätzlichen PAX-Trees und von der Perspektive aus betrachtet, möchten wir uns aktuell weiterhin auf die Drei-Spieler-Erfahrung konzentrieren. Aber noch einmal, das ist ein Punkt, den wir uns in unsere Notizbücher schreiben und vielleicht werden wir uns in Zukunft dieser Herausforderung stellen.“

Weitere interessante Aussagen zu den Gameplay-Entscheidungen kann man bei Interesse in dem Originalinterview finden. Damit ihr noch einmal einen Eindruck von „Outriders: Worldslayer“ erhaltet, ist hier der neueste Trailer:

