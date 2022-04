Syphon Filter: Klassiker feiern offenbar im neuen PlayStation Plus ein Comeback

Bekanntermaßen startet im Juni dieses Jahres die neue Version des Abo-Dienstes PlayStation Plus, die sich aus insgesamt drei unterschiedlichen Stufen mit entsprechenden Inhalten zusammensetzt.

Die Premium-Stufe des neuen PlayStation-Plus umfasst unter anderem eine umfangreiche Bibliothek zahlreicher PlayStation-Klassiker. Wie aktuelle Alterseinstufungen aus Südkorea andeuten, befinden sich unter den gebotenen Klassikern auch die diversen „Syphon Filter“-Titel, die sowohl auf der PlayStation 4 als auch der PlayStation 5 angeboten werden.

So wurden die folgenden vier Ableger der Reihe mit einer Alterseinstufung versehen.

Das erste „Syphon Filter“ wurde genau wie der Nachfolger „Syphon Filter 2“ für die originale PlayStation veröffentlicht. „Syphon Filter: Dark Mirror“ und „Syphon Filter: Logan’s Shadow“ hingegen erschienen für die PlayStation Portable. Anschließend wurde es über Jahre sehr still um die Reihe. Anfang des Monats erreichten uns allerdings Gerüchte, dass die Entwickler von Sony Bend derzeit an einem geistigen Nachfolger zu „Syphon Filter“ arbeiten könnten.

Laut den Leakern und Insidern von „Oops Leak“ entsteht der geistige Nachfolger zu „Syphon Filter“ derzeit unter dem Codenamen „Project Propaganda“. „Spiritueller Nachfolger von Syphon Filter. Open-World-Stealth-Action-Spiel. Schauplatz ist der späte Kalten Krieg. Denken Sie an Hitman + MGSV in der offenen Welt mit viel dichteren Standorten. Online-Elemente und Koop sind geplant“, hieß es zu den geplanten Features.

Offiziell bestätigt wurden die Angaben von „Oops Leaks“ bisher allerdings nicht.

I’m a little skeptical about this but I’ve heard similar things from multiple sources. Development is in full swing despite the studio’s frustration over the rejection of Days Gone sequel. However, I would not expect the game to be released in the next couple of years.

— Oops Leaks (@oopsleaks) April 3, 2022