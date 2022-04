Ubisoft: Mehrere Unternehmen sondieren einen möglichen Aufkauf

Im vergangenen Februar betonte Ubisofts Präsident und Geschäftsführer Yves Guillemot, dass man nicht an einem Verkauf des Unternehmens interessiert sei. Der Gedanke machte nämlich die Runde, nachdem Activision von Microsoft akquiriert wurde und man sich überlegte, ob Sony Interactive Entertainment einen ähnlichen Deal versuchen würde.

Verhandlungen gab es bisher nicht

Nun berichtet Bloomberg, dass mehrere Private Equity-Gesellschaften Ubisoft genauer „studieren“, um möglicherweise das französische Unternehmen aufzukaufen. Blackstone und KKR sollen die möglichen Interessenten sein, wobei noch keinerlei „ernsthafte Verhandlungen“ stattgefunden haben sollen. Zudem sollen sich die Überlegungen noch in einer sehr frühen Phase befinden, weshalb nicht einmal garantiert ist, dass überhaupt Angebote abgegeben werden.

Bisher möchte sich auch keines der beteiligten Unternehmen zu den Berichten äußern. Ubisoft hat nur noch einmal klargestellt, dass man unvergleichliche kreative und produktive Möglichkeiten besitzt, da mehr als 20.000 Mitarbeiter in der ganzen Welt an der Spieleentwicklung beteiligt sind. Dadurch habe man auch langfristig die Chance kreative Risiken einzugehen, wodurch man bereits einige der stärksten Marken der Industrie erschaffen habe. Mit einem der tiefsten und abwechslungsreichsten Portfolios, hochqualitativen Diensten und Technologien und einer immer weiter wachsenden Community an Spielern sei man ideal positioniert, um vom schnellen Industriewachstum und den neuen Plattformmöglichkeiten zu profitieren.

In der Vergangenheit hatte KKR bereits ins Gaming investiert und im Jahre 2018 1.25 Milliarden US-Dollar in Epic Games gesteckt. Blackstone wiederum ist bisher im Videospielbereich noch nicht in Erscheinung getreten und ist normalerweise im Immobiliengeschäft tätig.

Am Freitag stieg der Aktienpreis von Ubisoft um mehr als 15 Prozent, nachdem Investoren und Analysten anscheinend positiv auf einen potentiellen Verkauf des Unternehmens reagierten. Dementsprechend bleibt abzuwarten, ob Guillemot seinen aktuellen Kurs beibehält, um Ubisoft weiterhin als unabhängiges Unternehmen am Laufen zu halten.

Sollten weitere Details ans Tageslicht kommen, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Mit bestehenden Marken wie „Assassin’s Creed“, „Far Cry“, „The Division“, „Watch Dogs“. „Rainbow Six“ und aktuellen Projekten rund um „Avatar“ und „Star Wars“ ist das Unternehmen zumindest breitgefächert aufgestellt.

