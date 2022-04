Fortnite: „Rumble“ im Code entdeckt, Fans hoffen auf Attack on Titan

Die Entwickler des Battle-Royale-Spiels „Fortnite“ lassen sich für die Nutzer immer wieder neue Inhalte einfallen. Dabei bleibt es jedoch nicht bei neuen Story-Wendungen, sondern auch bei den Skins gibt es immer wieder Überraschungen.

Ein Dataminer hat sich nun in den Codezeilen von „Fortnite“ umgesehen und ein neues Item entdeckt, was die Fans auf eine Zusammenarbeit mit dem populären Anime und Manga „Attack on Titan“ hoffen lässt.

Dataminer findet auffälligen Hintergrund im Spielcode

Die Informationen kommen von dem Dataminer Shiina, der sich nach dem Update 20.20 in den Spieldaten umgesehen hat. Dabei ist er auf einen neuen Hintergrund für verschlüsselte Skins gestoßen, der den Codenamen „Rumble“ trägt. Fans von „Attack on Titan“ horchten schnell auf, denn der Hintergrund erinnert ein wenig an den Cell-Shading-Stil und das Farbschema, die im Vorspann des beliebten Animes zu sehen sind. Die verschlüsselten Skins werden männlich und weiblich sein, was die Spieler hoffen lässt, dass Eren Yeager und Mikasa Ackerman als nächstes zu „Fortnite“ hinzugefügt werden.

Auch der Name des Hintergrunds gibt den Anime-Fans Grund zur Hoffnung. Der Codename „Rumble“ könnte auf „The Rumbling“ hindeuten. „The Rumbling“ ist ein großes Ereignis, das die Zuschauer in der vierten und letzten Staffel von „Attack on Titan“ miterleben können. Auch das Titellied des zweiten Parts der letzten Staffel trägt den Titel „The Rumbling“.

„Fortnite“ führt immer wieder neue Skins bekannter Franchises für das Spiel ein. So gab es etwa bereits Crossovers zum Kinostart von „Uncharted“ sowie mehrere Events mit „Star Wars“-Inhalten. Auch wäre eine Zusammenarbeit mit „Attack on Titan“ nicht das erste Mal, dass ein populärer Anime in dem Battle Royale auftaucht. Im letzten November gab es eine Kooperation mit Inhalten aus „Naruto“.

