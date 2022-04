Gran Turismo 7: Update mit neuen Autos angekündigt

"Gran Turismo 7" wird in der kommenden Woche mit einem Update erweitert, das unter anderem drei neue Fahrzeuge einführt. Sie zeigen sich auf einem Twitter-Bild.

Für „Gran Turismo 7“ wird in der kommenden Woche ein neues Update veröffentlicht. Für die Bestätigung sorgte Kazunori Yamauchi, das Oberhaupt des Entwicklers Polyphony Digital, auf Twitter.

Der Tweet zeigt die Silhouette von drei Fahrzeugen, die mit der Aktualisierung ein Teil von „Gran Turismo 7“ werden. Das Ganze könnt ihr euch nachfolgend anschauen. Welche Fahrzeuge erkennt ihr? Verratet es uns in den Kommentaren.

Wann erscheint das Update für GT7?

„Gran Turismo 7“ soll am 25. April 2022 einer Serverwartung unterzogen werden, sodass es wahrscheinlich ist, dass dieser Vorgang die Vorbereitung auf das neue Update beinhaltet.

Es kann davon ausgegangenen werden, dass das neue Update Fehlerbehebungen für eine Reihe von bekannten Problemen mit sich bringen wird. Ebenfalls wird vermutet, dass die Leistungspunkte-Limits für einige Rennen geändert werden, um beispielsweise einen Exploit zu bekämpfen, der den Dodge Tomahawk X zu einem Goldesel macht.

Sobald die Wartungsarbeiten am Montag, dem 25. Mai 2022 gegen 8 Uhr starten, werdet ihr temporär den Zugriff auf fast das gesamte Spiel verlieren, da es nach wie vor eine Verbindung zu den Servern voraussetzt. Lediglich die Musik-Rallye- und Arcade-Modi können im Verlauf der Wartungsarbeiten genutzt werden.

„Gran Turismo 7“ wurde im März auf den Markt gebracht. Ein später veröffentlichtes Update zog zunächst den Unmut der Spieler auf sich, da in vielen Fällen die ohnehin schon knappe Ausschüttung an Credits reduziert wurde. Zwar reichen die Zahlungen locker für den Durchmarsch durch die „Kampagne“. Doch bei einem Spiel, in dem das Sammeln von Fahrzeugen im Fokus steht und diese mitunter mehrere Millionen Credits kosten, sorgen die knappen Ausschüttungen eher für Frust.

Weitere Meldungen zu Gran Turismo 7:

Später erklärte Polyphony Digital, dass man die Kritik der Spieler zu Herzen nahm und weitere Möglichkeiten einführen möchte, mit denen die Spieler in „GT7“ Credits verdienen können. Ebenfalls entschuldigte sich das Unternehmen für Wartungsarbeiten, die mehr als 24 Stunden andauerten und die Spieler den Zugriff auf die meisten Teile des Rennspiels verwehrten. Erste Langzeitrennen wurden daraufhin integriert. Ebenfalls erhielten die Spieler einen Bonus von 1 Million Credits.

Weitere Meldungen zu Gran Turismo 7.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren