Front Mission 2089 Borderscape: Erscheint wohl auch für die Konsolen

Nachdem in der Vergangenheit immer wieder Gerüchte um eine Rückkehr der „Front Mission“-Reihe aufkamen, machte Square Enix vor wenigen Tagen Nägel mit Köpfen und kündigte die laufenden Arbeiten an „Front Mission 2089: Borderscape“ offiziell an.

Lange hielt die Freude vieler Spieler und Spielerinnen allerdings nicht, da „Front Mission 2089: Borderscape“ im Rahmen der offiziellen Ankündigung lediglich für die Mobile-Plattformen bestätigt wurde. Allem Anschein nach wird es bei dem Mobile-Release aber nicht bleiben. Stattdessen deutet eine aktuelle Pressemitteilung von Square Enix an, dass neben den Mobile-Systemen die Konsolen und der PC versorgt werden.

Kurz und knapp heißt es hier: „Das Spiel soll weltweit für mehrere Plattformen erscheinen, darunter auch für Mobile.“ Eine offizielle Ankündigung für die Konsolen steht allerdings noch aus.

Ein erster Konzept-Trailer steht bereit

Allzu viele Details zu „Front Mission 2089: Borderscape“ wurden bisher leider nicht genannt. Stattdessen stellte Square Enix lediglich einen kurzen Konzept-Trailer bereit, der euch schon einmal einen Eindruck vom Setting vermitteln soll. Zudem deutet der Name des neuen „Front Mission“-Ablegers bereits an, dass unser Weg erneut in das Jahr 2089 führen wird, wo die Menschheit aufgrund eines ausbrechenden Krieges vor einer ungewissen Zukunft steht.

Als Entwickler von „Front Mission 2089: Borderscape“ fungieren die BlackJack Studios, die zuletzt mit „Langrisser Mobile“ auf sich aufmerksam machten. Sollten weitere Details zum neuen „Front Mission“-Abenteuer oder die offizielle Ankündigung für die Konsolen folgen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

