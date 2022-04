UK-Charts: LEGO Star Wars verteidigt erneut die Spitze – Die Top 10 in der Übersicht

Zum Start in die neue Woche stehen ab sofort die aktuellen Software-Charts aus Großbritannien bereit. Da in der abgelaufenen Verkaufswoche keine nennenswerten neuen Titel erschienen sind, gelang es "LEGO Star Wars: The Skywalker Saga" ein weiteres Mal, die Spitze der britischen Retail-Charts zu verteidigen.

Pünktlich zum Start in die neue Woche versorgten uns Gamesindustry.biz und die Marktforscher von GfK Chart-Track mit den aktuellen Software-Charts aus Großbritannien.

Diese beziehen sich auf die am 23. April 2022 zu Ende gegangene Verkaufswoche und berücksichtigen wie gehabt nur Verkäufe über den britischen Einzelhandel. Die verschiedenen Download-Stores bleiben in den Erhebungen außen vor. Den Platz an der Spitze der UK-Retail-Charts sicherte sich in der abgelaufenen Woche ein weiteres Mal das Klötzchen-Abenteuer „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“.

Zwar gingen die Absatzzahlen im Vergleich mit der Vorwoche um 38 Prozent zurück, da in der letzten Woche keine namhaften Titel erschienen, reichte es trotz der rückläufigen Zahlen für den Platz an der Sonne. Auf dem zweiten Platz landete Electronic Arts‘ Fußball-Simulation „FIFA 22“, deren Verkaufszahlen gegenüber der Vorwoche um 32 Prozent sanken.

Abgerundet werden die Top Drei vom Switch-exklusiven Rollenspiel „Pokemon Legends: Arceus“. Auch sonst tummeln sich in den aktuellen Software-Charts aus Großbritannien verschiedene alte Bekannte wie „Mario Kart 8: Deluxe“, das von From Software entwickelte Open-World-Rollenspiel „Elden Ring“ oder der Dauerbrenner „Grand Theft Auto 5“.

Anbei die Top 10 der vergangenen Woche in der Übersicht.

UK-Charts: Die Top 10 der letzten Woche (Retail-only)

1. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

2. FIFA 22

3. Pokémon Legends: Arceus

4. Mario Kart 8: Deluxe

5. WWE 2K22

6. Elden Ring

7. Horizon Forbidden West

8. Grand Theft Auto 5

9. Minecraft (Switch)

10. Animal Crossing: New Horizons

Quelle: GamesIndustry.biz

