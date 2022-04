Elden Ring: Spieler fand einen Weg in das mysteriöse Kolosseum – Video

Bereits kurz nach dem offiziellen Release des Action-Rollenspiels stieß die Community in "Elden Ring" auf ein mysteriöses Kolosseum. Mittels einer Modifikation gelang es einem Nutzer nun, einen Weg in das Areal zu finden.

Schon kurz nach dem Release des Fantasy-Abenteuers „Elden Ring“ begannen die Spieler und Spielerinnen damit, die Welt des Open-World-Rollenspiels nach möglichen Geheimnissen zu durchforsten.

Dabei stieß der Modder „Lance McDonald“ unter anderem auf ein geheimnisvolles Kolosseum, bei dem schnell spekuliert wurde, dass wir es hier möglicherweise mit einer Art Arena für PvE- oder PvP-Duelle zu tun haben könnten, die in Form eines DLCs den Weg in „Elden Ring“ findet. Für neuen Gesprächsstoff sorgt aktuell ein Video des Modders „Sekiro Dubi“, dem es – wenn auch über Umwege – gelang, einen Weg in das Kolosseum zu finden und sich in dem geheimnisvollen Areal umzuschauen.

Video ermöglicht euch einen Blick auf das Kolosseum

Das besagte Video haben wir natürlich unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht eingebunden. Mittels einer Modifikation konnte „Sekiro Dubi“ das Kolosseum betreten und stieß hier unter anderem auf einen Checkpoint, was die Vermutung aufkommen lässt, dass das Areal ursprünglich ein Bestandteil der Geschichte sein sollte oder zumindest zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht wird. Zumal es möglich ist, an dem Leuchtfeuer zu rasten.

In der Arena warten auch nicht ganz fertiggestellte Feinde, die als „Gladiator Large“ und „Old Lion of the Arena“ bezeichnet werden, und die, wie der Modder betont, auf der Grundlage anderer Gegenstände im Spiel in die Überlieferungen des Ortes eingeflossen sind. Weitere Details zu den Inhalten des Kolosseums entnehmt ihr dem folgenden Video.

„Elden Ring“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

