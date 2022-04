Ubisoft: Die Online-Funktionen von zahlreichen Spielen wurden abgeschaltet

In regelmäßigen Abständen kommt es vor, dass Entwickler und Publisher die Server beziehungsweise Online-Funktionen älterer Spiele und Dienste abschalten.

Wie der französische Publisher Ubisoft bekannt gab, wurden nun die Server zahlreicher Spiele vom Netz genommen. Betroffen sind unter anderem die verschiedenen „Just Dance“-Ableger der vergangenen Jahre, die Konsolen-Versionen diverser „Rayman“-Abenteuer oder die PlayStation 3- und Xbox 360-Umsetzungen des unterhaltsamen Shooters „Far Cry 3: Blood Dragon“.

Ebenfalls vom Netz gingen die beiden Shooter „Call of Juarez 2: Bound in Blood“ beziehungsweise „Call of Juarez 3: The Cartel“ oder die PC-, PlayStation 3- und Xbox 360-Fassungen von „Ghost Recon Advanced Warfighter 2“.

Die abgeschalteten Spiele in der Übersicht

Eine komplette Liste zu den abgeschalteten Online-Funktionen und Online-Diensten findet ihr auf der offiziellen Website. „Die Online-Multiplayer-Dienste für die unten aufgeführten Titel wurden jetzt abgeschaltet. Die Offline-Funktionen für jedes Spiel bleiben verfügbar. Nachrichten und Spielerstatistiken im Spiel wurden ebenfalls deaktiviert“, führte der französische Publisher dazu aus.

Weitere Meldungen zu Ubisoft:

Und weiter: „Für Spiele, die Ubisoft Connect-Dienste verwendet haben, werden Einheiten und Herausforderungen deaktiviert, was bedeutet, dass Sie keine Einheiten mehr verdienen können, indem Sie Herausforderungen für das Spiel abschließen. Belohnungen können weiterhin freigeschaltet werden, Sie können sie jedoch nicht im Spiel erhalten.“

Quelle: Ubisoft

Weitere Meldungen zu Ubisoft.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren