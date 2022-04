Cozy Grove: New Neighbears-DLC bringt pelzige Neuzugänge

Wie wird der Camping-Ausflug in "Cozy Grove" noch flauschiger? Mit neuen Bären natürlich! Vier davon bringt der ab sofort erhältliche DLC "New Neighbears" und hat abseits der pelzigen Neuzugänge noch einige weitere nette Extras im Gepäck, die ihr für kleines Geld eurem Inselabenteuer hinzufügen könnt.

Der charmante Camping-Ausflug und „Animal Crossing“-Konkurrent „Cozy Grove“ ist schon seit letztem Jahr für den PC und alle Konsolen erhältlich, doch das Team von Entwicklerstudio Spry Fox gibt sich alle Mühe, das Lagerfeuer mit genügend Holz zu versorgen.

Nach einigen kostenlosen Updates folgt mit „New Neighbears“ deshalb nun der erste kostenpflichtige DLC, bei dem ihr euer entspannendes Abenteuer mit vier neuen Bären, neuen Outfits und frischer Musik erweitern könnt.

Cozy Grove: Große Bären zum kleinen Preis

Da „Cozy Grove“ ja auf einer Spukinsel spielt und relaxte Camping-Atmosphäre mit knuffigen Gespenstern mischt, handelt es sich natürlich auch bei den vier Neuzugängen um Geisterbären. Jeder von ihnen bringt seine eigene Quest und Geschichte mit, die ihr genießen könnt, sobald ihr die Aufgaben der ursprünglichen Bären des Spiels abgeschlossen habt.

Wie alles in „Cozy Grove“ bestechen auch die vier pelzigen Bewohner durch außergewöhnliches Charakter-Design: Archie erinnert eindeutig an eine bunte Party-Piñata und Ben ist der zurückhaltende Gentleman. Lilian gleicht mit ihren großen Ohren eher einer süßen Maus und Beatrice ist ein Greifautomat, in dem ihr euch wortwörtlich Bienen angeln könnt.

Abseits von den vier Bären bekommen DLC-Käufer noch eine völlig neue Art an Kleintieren spendiert: Die Schmetterlinge. Die farbenfrohen Insekten könnt ihr dann im Frühling und Sommer fangen. Außerdem bringt „New Neighbears“ neben der bereits erwähnten neuen Kleidung und dem neuen Song auch mehr Platz in euren Kleiderschrank.

Der „New Neighbears“-DLC ist ab sofort für alle Plattformen erhältlich und kostet 5,99 Euro. Wer „Cozy Grove“ noch nicht besitzt, kann sich das flauschige Camping-Spiel für 13,99 Euro zulegen und bleibt damit für beide Produkte zusammen sogar noch unter 20 Euro – günstiger als jeder Zeltausflug im echten Leben.

