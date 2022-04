PlayStation Now: Werden in den nächsten Wochen mehr als 50 Titel entfernt?

Im Juni wird der Streaming-Dienst PlayStation Now bekanntermaßen in der neuen Version von PlayStation Plus aufgehen. Bis dahin werden offenbar mehr als 50 Spiele aus dem dem PlayStation Now-Angebot entfernt.

Vor ein paar Tagen kündigte Sony Interactive Entertainment die neue dreistufige Version von PlayStation Plus offiziell an und gab bekannt, dass der hauseigene Streaming-Dienst PlayStation Now in dem Angebot aufgehen wird.

Wenige Wochen vor dem Start der neuen PlayStation Plus-Version planen Sony Interactive Entertainment und die Partner des Unternehmens offenbar, zahlreiche Titel aus der PlayStation Now-Bibliothek zu entfernen. Wie der Reddit-Nutzer „Cobra_Bite“ entdeckte, wurden nämlich mehr als 50 Spiele mit dem Hinweis versehen, dass sie im Mai aus PlayStation Now entfernt werden. Betroffen sind offenbar verschiedene Sega-Serie wie „Sonic“ und „Yakuza“ oder die „Metal Gear Solid“-Serie.

Anbei die unbestätigte Liste mitsamt der Termine, an denen die Spiele aus PlayStation Now entfernt werden.

PlayStation 4

3. Mai 2022

Akibas Beat (Nordamerika)

Akibas Trip (Nordamerika)

Anomaly 2

Exile’s End

Hotel Transylvania 3

Lovely Planet

NBA 2K18

No Time To Explain

Steredenn Binary Stars

The Final Station

The Golf Club 2019

17. Mai 2022

Destroy All Humans

Metal Gear Solid 5: Ground Zero

Metal Gear Solid 5

MX vs ATV Supercross Encore

Sonic Mania

Sonic Forces

Team Sonic Racing

The Dwarves

Virtua Fighter V

Valkria Chronicles Remastered

WWE 2K19

PlayStation 3

3. Mai 2022

Sonic CD

17. Mai 2022

Alex Kidd in Miracle World

Altered Beast

Bomberman Ultra

Castlevania Lord of Shadow

Catherine

Comic zone

Crazy Taxi

Fighting Vipers

Golden Axe

House of the Dead 3+4+Overkill

Metal Gear Rising

Metal Gear Solid 4

Nights into Dreams

Renegade Ops

Sega Bass Fishing

Silent Hill HD Collection

Sonic Adventure

Sonic Adventure 2

Sonic 4 Episode 1+2

Sonic the Fighters

Sonic Generations

Sonic Unleashed

Super Hang On

The Revenge of Shinobi

Virtua Fighter 2+V

Yakuza 4+5

Zeno Clash 2

Sollte eine offizielle Stellungnahme beziehungsweise Bestätigung seitens Sony Interactive Entertainment folgen, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

Quelle: Reddit

