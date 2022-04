PlayStation Plus: Game Trials für alle Spiele ab 32 Euro? – Update

Update: Der GameKult-Autor Gauthier Andres und der Kotaku-Autor Ethan Gach möchten ebenfalls von den Pflicht-Trials erfahren haben. Sie berichten aber, dass Sony Interactive Entertainment die Erstellung der zweistündigen Testversionen übernehmen wird, sodass die Entwickler keine zusätzliche Arbeit haben. Das heißt, die Entwickler liefern wie bisher das übliche Vollspiel.

Source tells me PlayStation Store team will create the 2 hour timed trials for developers, so it shouldn’t be extra work, though I’ve heard concerns from others about Sony monetizing a perk and not sharing that revenue with studios https://t.co/0fYZZSVQxq

