Skull & Bones: Interne Playtests sollen in dieser Woche anlaufen

In den vergangenen Jahren machte Ubisofts Online-Piraten-Abenteuer „Skull & Bones“ durch seine verschiedenen Verschiebungen auf sich aufmerksam.

Aktuellen Berichten zufolge könnten die Entwicklung des Langzeitprojekts hinter den Kulissen aber endlich entsprechende Fortschritte machen. Wie der für gewöhnlich gut informierte Industrie-Insider Tom Henderson berichtet, sollen Ende der Woche nämlich interne Playtests anlaufen, in deren Rahmen „Skull & Bones“ auf Herz und Nieren geprüft wird. Offiziell bestätigt wurden die Angaben von Henderson bisher allerdings nicht.

Ergänzend zu den Berichten um den in Kürze startenden Playtest wurde die offizielle Website von „Skull & Bones“ einem optischen Update unterzogen. Auch dies könnte darauf hindeuten, dass „Skull & Bones“ wieder in die Spur gebracht wurde und bald vorgestellt werden könnte.

Neu sind die Gerüchte um den internen Playtest übrigens nicht. Bereits im vergangenen Monat suchten die verantwortlichen Entwickler von Ubisoft Singapur nach Verstärkung, die in internen Tests mögliche Fehler und Probleme aufspüren soll, mit denen „Skull & Bones“ derzeit noch zu kämpfen hat. Was die aktuelle Entwicklung für eine mögliche Enthüllung beziehungsweise Veröffentlichung des Titels bedeutet, bleibt abzuwarten.

Weitere Meldungen zu Skull & Bones:

„Wir starten unser Insider-Programm, eine einzigartige Gelegenheit für einige wenige, frühe Versionen von Skull & Bones zu testen und Feedback zu teilen“, so Ubisoft Singapur in der entsprechenden Mitteilung. „Ideale Kandidaten sind Skull & Bones-Fans mit einem starken Interesse an der Spieleentwicklung, die viel Zeit zum Testen und Melden von Problemen, Fehlern oder einfach nur allgemeinem Feedback haben.“

„Skull & Bones“ erscheint nach dem aktuellen Stand der Dinge im laufenden Geschäftsjahr (1. April 2022 – 31. März 2023).

Skull and Bones Technical Playtest invites have just been sent out, which begin at the end of week.

Looks like the game has had a rebrand since it was first announced. pic.twitter.com/fOCSmqJJVa

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) April 26, 2022