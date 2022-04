The Quarry: Eine Geschichte mit 186 verschiedenen Enden

Will Byles von Supermassive Games spricht in einem IGN-Interview von ganzen 186 verschiedenen Enden für "The Quarry".

Unmengen an Entscheidungen müssen in "The Quarry" getroffen werden.

Wie auch seine geistigen Vorgänger zeichnet sich „The Quarry“ durch treffbare Entscheidungen aus. Somit hängt der Ausgang der Geschichte voll und ganz vom Spieler ab. Dieses Mal soll es allerdings so viele einzigartige Endsequenzen geben, wie es noch in keinem anderen Ableger der Fall war. Game Director Will Byles spricht von unglaublichen 186 Enden, die der Spieler erreichen kann. Diese Info verkündete Byles in einem Interview mit IGN.

Im genauen Wortlaut erklärte Byles: „Wir haben 186 verschiedene Enden für diese Figuren ausgearbeitet, nicht nur lebendig oder tot… die Geschichten, die sie auf ihrem Weg erleben, sind sehr unterschiedlich.“

Skript besteht aus über 1000 Seiten

Zudem teilte er mit, wie umfangreich das Skript ausgefallen ist: „Wir schreiben es wie ein Filmdrehbuch… Schauspieler sind an ein 100-seitiges Skript gewöhnt, das Skript für dieses Spiel umfasst über 1000 Seiten. Die Schauspieler können sehr aufgeregt sein.“

Demnach sei die Menge an Filmmaterial extrem hoch. Viele Szenen davon müssen wiederholt werden, um eine weitere Handlungsoption abzudrehen. Byles bezeichnete die zahllosen Entscheidungsmöglichkeiten als „mathematischen Albtraum.“

Manche der Entscheidungen haben größere, andere wiederum geringere Konsequenzen. So kann der weitere Story-Verlauf beeinflusst nur die Beziehung zwischen zwei Charakteren beeinflusst werden.

Wer auf die Qual der Wahl verzichten möchte, kann sich zu Beginn für den Film-Modus entscheiden. Hier legt ihr zu Beginn die Parameter fest, um das gewünschte Filmerlebnis geliefert zu bekommen. Auf Gameplay wird hierbei verzichtet. Ihr lehnt euch also zurück und schaut einen Horrorfilm nach eigener Vorstellung. Weitere Details dazu nannte IGN Anfang des Monats.

„The Quarry“ kommt am 10. Juni dieses Jahres für PlayStation, Xbox und PC in den Handel.

