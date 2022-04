This War of Mine: Final Cut für PS5 angekündigt – Termin

This War of Mine:

"This War of Mine" wird als Final Cut für die New-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X/S veröffentlicht. Die Ankündigung erfolgte mit der Nennung des Release-Termins.

Die 11 bit Studios werden das Survival-Spiel „This War of Mine“ als remasterte Final Cut-Version für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC veröffentlichen. Der Launch erfolgt am 10. Mai 2022, wie das Unternehmen heute bekanntgab.

In „This War of Mine“ schlüpft ihr nicht in die Rolle eines Elitesoldaten, sondern steuert die Geschicke von Zivilisten, die versuchen, in einer belagerten Stadt zu überleben. Ihr kämpft mit dem Mangel an Nahrung und Medizin und der ständigen Gefahr durch Scharfschützen und feindliche Plünderer.

Brutal anschaulich und relevant geworden

Tagsüber müsst ihr euch darauf konzentrieren, euren Unterschlupf zu erhalten: Handwerken, Handel treiben und euch um die Überlebenden kümmern. Nachts geht ihr mit einem der Zivilisten auf die Suche nach Gegenständen, die euch helfen, am Leben zu bleiben.

„This War of Mine“ ist schon einige Jahre alt, thematisch könnte das Spiel aber kaum aktueller sein. Darüber sind sich auch die Entwickler im Klaren und gaben parallel zur heutigen Ankündigung ein entsprechendes Statement heraus.

„Die Botschaft und die Themen, die in This War of Mine enthalten sind, sind in den letzten Monaten leider brutal anschaulich und relevant geworden“, so 11 bit Studios CEO Przemek Marszal. „Wir glauben, dass es gerade jetzt besonders wichtig ist, die Menschen über die Realitäten des Krieges aufzuklären, da seine schreckliche Realität für Menschen, die uns nahe stehen, zum täglichen Kampf geworden ist.“

Man sei stolz darauf, dass die jüngsten Spendenaktionen für „This War of Mine“ eine Welle spontaner Hilfe für die Kriegsopfer in der Ukraine ausgelöst habe. „Und wir hoffen, dass wir unsere Antikriegsbotschaft mit This War of Mine weiter verbreiten können“, so Marszal.

Das könnte euch ebenfalls interessieren:

„This War of Mine: Stories“, das aus drei narrativ ausgerichteten herunterladbaren Inhaltsepisoden besteht, wird für PlayStation 5 und Xbox Series X/S separat oder in einem Paket erhältlich sein. Die „This War of Mine: Complete Edition“ bündelt das Grundspiel mit allen herunterladbaren Inhalten von „This War of Mine: Stories“.

Weitere Meldungen zu This War of Mine.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren