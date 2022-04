After the Fall: Shock & Awe-Update für VR-Shooter veröffentlicht – Trailer und Details

After the Fall:

"After the Fall" hat ein neues Update erhalten, mit dem neue Inhalte in das Spiel fanden. Ebenfalls stehen zwei neue Videos zur Ansicht bereit.

Vertigo Games hat für den VR-Titel „After the Fall“ das „Shock & Awe“-Update veröffentlicht. Zu den Inhalten gehört das Shockwave Power Device, der Rage Booster, der Warhead und eine Tommy Gun.

Als Spieler könnt ihr Disketten grinden, um diese Gegenstände zu erhalten. Sie geben euch laut Hersteller die Möglichkeit, „Horden von Snowbreed auf neue, wirkungsvolle Weise zu bekämpfen“.

Neue PvP-Inhalte dabei

Neben den neuen Verbrauchsgütern und dem Kampfgerät erwarten euch ein neuer PvP-Modus und die PvP-Karte „Stockpile“. Damit werdet ihr in ein umfunktioniertes Lagerhaus versetzt, in dem sich alles um Nahkämpfe und schnelle Respawns mit Gegenständen dreht, die überall auf der Karte verstreut sind.

Die laufende „Frontrunner“-Saison brachte bereits eine Erweiterung für den Horde-Modus und dasmit sich. Damit kamen zwei Karten für den Horde-Modus, ein neuer Revolver, die Boulevard-Erntekarte, der „Skimmer“-Feind, die LMG- und Revolver-Waffen und weitere Spieler-Outfits in das Spiel.

Mehr soll folgen: „Für die Zukunft plant Vertigo Games, die Welt von After the Fall weiter auszubauen und für alle Spieler weiter zu verbessern“, so das Unternehmen in der heutigen Pressemeldung.

Zudem hat Vertigo Games heute zwei neue Videos veröffentlicht. Der Koop-Trailer wurde mit der unterstützten LIV-Software erstellt, die es Entwicklern ermöglichen soll, Mixed-Reality-Inhalte zu produzieren. Der „Frontrunner Season“-Trailer zeigt alle neuen und bereits hinzugefügten Inhalte des Spiels seit der Veröffentlichung.

„After the Fall“, das von den „Arizona Sunshine“-Machern stammt, erschien am 9. Dezember 2021 für PlayStation VR, PC-VR und Oculus Quest 2. Mehr zu „After the Fall“ halten wir in unserer Themen-Übersicht für euch bereit.

