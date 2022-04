Balan Wonderworld: Yuji Naka verklagte angeblich Square Enix

Yuji Naka konnte sich vor allen Dingen mit der „Sonic“-Reihe einen Namen machen. Umso unverständlicher war für viele Spieler, dass das am 26. März 2021 erschienene „Balan Wonderworld“ aus der Feder des beliebten Entwicklers stammt. Dieser meldete sich jetzt knapp ein Jahr nach der Veröffentlichung des Plattformers und erklärte, dass er den Publisher Square Enix wegen dem Spiel sogar verklagte.

Yuji Naka entschuldigt sich für „Balan Wonderworld“

Der Plattformer „Balan Wonderworld“ kam bei den Kritikern nicht gerade gut an und wurde in einigen internationalen Rezensionen geradezu zerrissen. Auch auf der Bewertungsplattform OpenCritic lief es nicht besser: dort konnte das Spiel zum Release einen Wertungsdurchschnitt von gerade einmal 48 Punkten erreichen. „Balan Wonderworld“ gehörte zu den am schlechtesten bewerteten Spielen des Jahres 2021.

Nach dem katastrophalen Launch nahm man an, dass Yuji Naka wegen dem schlechten Ergebnis von „Balan Wonderworld“ seine Anstellung bei Square Enix beendete . Doch wie der berühmte Entwickler nun berichtet, wurde er durch „eine Geschäftsanordnung“ etwa ein halbes Jahr vor dem Launch als Director des Spiels entfernt. Naka habe in der Angelegenheit sogar Klage gegen Square Enix eingereicht.

Bei seiner Amtsenthebung scheint es um zwei Streitpunkte zu gehen. So soll ein YouTuber bei seiner Werbung für das Spiel die Spielmusik genutzt haben, statt der Originalmusik. Das zweite Problem scheint wohl den Mitentwickler Arzest zu betreffen, der „Balan Wonderworld“ zur Veröffentlichung eingereicht haben soll, ohne vorher einige Fehler zu beheben.

Weitere Meldungen rund um Square Enix:

In seinem Bericht über Twitter fügt Naka hinzu, dass man bei der Entwicklung von Spielen darauf achten sollte, dass es bis zum Ende ein gutes Spiel ist und die Fans es genießen können, wenn sie es kaufen. Wie er schrieb, wurde der „enge Zeitplan“ vom Produzenten von Square Enix und nicht von ihm selbst festgelegt.

„Mir persönlich tut es wirklich leid, dass ich das unfertige Werk Balan Wonderworld in die Welt gesetzt habe. Ich wollte über verschiedene Dinge nachdenken und es in einer ordentlichen Form als Actionspiel herausbringen“, so Yuji Naka. „Ich denke, Square Enix und Arzest sind Unternehmen, die sich nicht um Spiele und Spielefans kümmern.“

Quelle: Gamesindustry.biz, Reddit

