Tales of Arise: Verkaufszahlen erreichen den nächsten Meilenstein

Wie Bandai Namco Entertainment bekannt gab, entwickelt sich das Japano-Rollenspiel "Tales of Arise" weiter zu einem kommerziellen Erfolg. So erreichten die Verkaufszahlen kürzlich den nächsten Meilenstein.

Mit „Tales of Arise“ veröffentlichte Bandai Namco Entertainment im September des vergangenen Jahres den neuesten Ableger der langlebigen Rollenspiel-Serie für die Konsolen und den PC.

Mit einem vergrößerten Team und einer neuen Engine ging es den Entwicklern darum, die „Tales of“-Reihe für die Zukunft neu aufzustellen. Mit Erfolg, wie die Verkaufszahlen zeigen. Nachdem bereits im Oktober 2021 von 1,5 Millionen ausgelieferten und digital verkauften Einheiten die Rede war, erreichte „Tales of Arise“ nun den nächsten kommerziellen Meilenstein in Form von zwei Millionen abgesetzten Kopien.

„Wir feiern heute einen neuen großen Meilenstein, denn Tales of Arise hat 2 Millionen verkaufte Exemplare erreicht! Wir sind so dankbar für eure wertvolle Unterstützung. Danke“, so Bandai Namco Entertainment.

Kein direkter Nachfolger geplant

Auch wenn in der Vergangenheit direkte Nachfolger wie beispielsweise „Tales of Xillia 2“ oder „Tales of Symphonia: Dawn of the New World“ veröffentlicht wurden, wird der kommerzielle Erfolg von „Tales of Arise“ nicht dazu führen, dass an einem entsprechenden Sequel gearbeitet wird. Dies stellte Produzent Yusuke Tomiwaza kürzlich klar und begründete den Fokus auf einen komplett neuen Ableger mit der Herausforderung, neue Zielgruppen für die „Tales of“-Reihe zu erschließen.

„Wir möchten weiterhin die Herausforderung anzunehmen, neue Fans für die weitere Expansion von JRPGs zu gewinnen. Dazu müssen wir uns einen hochmodernen Flaggschiff-Titel einfallen lassen, der auf dem Erfolg von Arise aufbaut und gleichzeitig die Möglichkeit bietet, die Geschichte der Serie neu zu entdecken“, so der Producer.

„Tales of Arise“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

