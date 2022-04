Dying Light 2: Pünktlich zum Wochenende – Techland startet Double-XP-Event

Wie die Entwickler von Techland bekannt gaben, wurde in der Welt von "Dying Light 2" ein Double-XP-Event an den Start gebracht. Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass die nächsten Booster-Events bereits in den Startlöchern stehen.

Im Laufe der Woche wurde der Horror-Action-Titel „Dying Light 2“ mit einem umfangreichen Update bedacht, das unter anderem den schon zum Release eingeforderten „New Game Plus“-Modus mit sich brachte.

Ergänzend dazu gaben die verantwortlichen Entwickler von Techland bekannt, dass pünktlich zum Start in das Wochenende ein Double-XP-Event an den Start gebracht wurde. Dieses bietet euch bis zum 3. Mai 2022 die Möglichkeit, die doppelte Anzahl an Erfahrungspunkten abzustauben. Weiter heißt es, dass die nächsten Events dieser Art bereits in den Startlöchern stehen.

Die kommenden Events in der Übersicht

Vom 5. bis 9. Mai 2022 wird beispielsweise das „Trove of Crystals“-Event verfügbar sein, das euch in die Lage versetzt, bessere und mehr Kristallkerne in „Dark Hollows“ zu ergattern. Vom 12. bis 16. Mai 2022 wiederum tritt „Blue Moon“ in Kraft und bietet eine verbesserte chemische Resistenz und Immunität gegen nächtliche Infektionen. Vom 19. bis 23. Mai 2022 steht der „Hyper-Modus“ zur Verfügung, in dem es unter anderem möglich sein wird, Gegner mit Waffen oder Drop-Kicks über weite Entfernungen zu schleudern.

„Dying Light 2“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich und soll laut offiziellen Angaben über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren unterstützt werden. Eigenen Angaben zufolge planen die Macher zusätzliche Updates, Inhalte und mehr.

